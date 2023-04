Nowy most stanie na rzece Sole w Porąbce. Koszt inwestycji to ponad 40 mln zł

Prace przy rozbiórce prowizorycznej przeprawy na rzece Sole w Porąbce (województwo śląskie) ruszą 17 kwietnia - poinformowała we wtorek rzecznik starostwa w Bielsku-Białej Magdalena Fritz. To początek inwestycji, która zakłada budowę nowego mostu. Koszt wyniesie 43,33 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

- 17 kwietnia rozpocznie się rozbiórka obecnej przeprawy na rzece Sole w centrum Porąbki. Potrwa około 40 dni. Później w tym miejscu ruszy budowa nowego mostu, po którym będzie można poruszać się bez żadnych ograniczeń w ruchu i tonażu. Ma być gotowy do listopada 2024 roku - powiedziała Magdalena Fritz.

Jak dodała, od 17 kwietnia kierowcy będą musieli korzystać z objazdu przez zaporę.

Ważna inwestycja dla mieszkańców na granicy województw śląskiego i małopolskiego

Starosta bielski Andrzej Płonka poinformował, że dzięki staraniom wójta Porąbki Pawła Zemanka w czasie inwestycji będą zorganizowane dodatkowe kursy komunikacji publicznej.

Budowa nowego mostu ma duże znaczenie dla mieszkańców na styku województw śląskiego i małopolskiego. Ułatwi kierowcom dotarcie z Porąbki do miast - Bielska-Białej, Kęt i Żywca, a także sąsiednich gmin - Kóz, Czernichowa i Wilkowic.

Fritz podała, że inwestycja to koszt 43,33 mln zł. Starostwo pozyskało na ten cel dofinansowanie z dwóch rządowych funduszy: Mosty dla regionów (23,2 mln zł), a także z Polskiego Ładu - ok. 15 mln zł. Reszta to pieniądze z budżetu powiatu.

Prowizoryczna kładka, która przetrwała kilkadziesiąt lat

Obecnie przez rzekę Sołę w Porąbce przejechać można kładką pieszo-jezdną, którą zbudowali kilkadziesiąt lat temu żołnierze po powodzi. Miała stanąć tymczasowo, ale służy do dziś. Ruch aut odbywa się wahadłowo. Obowiązuje ograniczenie wagowe. Przeprawa stanowi problem w przypadku konieczności przejazdu służb ratowniczych. Zostanie rozebrana.

Wykonawca wybuduje nowy, stalowy most jednoprzęsłowy o długości blisko 130 m. Został zaprojektowany na najwyższą klasę obciążenia taborem samochodowym. Jezdnia będzie miała szerokość 8 m, a po obu stronach znajdą się dwumetrowe chodniki. "Elementy stalowe mostu są już przygotowywane" - powiedziała Magdalena Fritz. Przebudowane zostaną też odcinki dróg prowadzących do przeprawy: wojewódzkiej 948 oraz powiatowych 4480S i 1456S.

Porąbka leży na wschód od Bielska-Białej. Mieszka w niej ok. 4 tys. osób, a w całej gminie ok. 15,5 tys.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl