Nowy pakiet mieszkaniowy ma wynieść pół miliarda zł rocznie

Nowy pakiet mieszkaniowy to ok. pół miliarda zł rocznie do 2024 r. - mówiła w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, Podkreśliła, że to są dodatkowe środki dla rynku poza tymi, które dziś są dostępne.

Wiecepremier uczestniczyła w poniedziałek w konferencji, na której przedstawiła założenia pakietu mieszkaniowego.

Zakłada on, jak mówiła, min. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w TBS, czy "wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę", a także "pomoc dla wynajmujących dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19".

Emilewicz powiedziała, że pakiet w najbliższych tygodniach stanie się przedmiotem obrad Rady Ministrów. "Będzie on impulsem dla budownictwa" - oceniła.

Jak tłumaczyła wicepremier, do sektora mieszkaniowego zostaną skierowane nowe środki finansowe, które zwiększą m.in. poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz dadzą dodatkowy impuls budującym mieszkania społeczne czynszowe - tzw. TBS.

"Szacujemy, że ten nowy pakiet mieszkaniowy to ok. pół miliarda zł rocznie do 2024 r. To są dodatkowe środki, nie mówimy o tych, które już dziś są dostępne na rynku" - zaznaczyła.

Zdaniem Emilewicz polityka, która wspiera budownictwo mieszkaniowe, budownictwo na wynajem może sprawić, że stabilny wynajem, którego potrzebuje rynek, najemcy, "a nie tylko mieszkanie na własność, będzie tworzyć bezpieczeństwo mieszkaniowe, w szerokim tego słowa znaczeniu w Polsce".