Nowy prezes Budimeksu planuje korekty w strategii budowlanego potentata

Dążymy do realizowania wcześniej ustalonej strategii. Chcemy utrzymać pozycję lidera na rynku polskim w każdym sektorze budowlanym, rozwijając usługi FBSerwis i Mostostal Kraków. Ale myślimy także o dalszym poszerzaniu działalności i silniejszej dywersyfikacji - mówi Artur Popko, prezes zarządu Budimeksu, w pierwszym wywiadzie udzielonym mediom po objęciu - w końcu maja - tego stanowiska.

- Nie narzekałbym na ich liczbę i zakres. Nasz portfel przekracza wartość 13 mld zł. Już dziś realizujemy prace w niemal każdym dużym i średnim mieście w Polsce, w 4 kluczowych segmentach; od mniejszych inwestycji kubaturowych, przez budowę elektrowni w Turowie i największego w Europie zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu, zbiornika poprzemysłowego dla KGHM, po rozbudowę lotnisk i linii kolejowych.Dojrzeliśmy natomiast do etapu rozwoju poprzez wzrost eksportu usług. Nie zapominajmy przy tym, że działamy już w Niemczech i na Litwie. Dysponujemy doświadczoną kadrą, jednocześnie przejmujemy w ramach grupy potencjał z zagranicy i aktywnie pracujemy nad pozyskaniem kadry. Pozwala nam to planować dalszą ekspansję zagraniczną. Teraz analizujemy możliwości rynku czeskiego, słowackiego i niemieckiego.- Absolutnie nie. Na rynkach tych panuje duża konkurencja. Obecnie borykają się one z podobnymi problemami, jak my w Polsce. Mają przerwę między unijnymi perspektywami budżetowymi, co powoduje ograniczenie liczby nowych przetargów.Biorąc to wszystko pod uwagę, chcemy jednak spróbować naszych sił także na tych rynkach, choć zdobycie kontraktów nie będzie łatwe.- Drugim elementem modyfikacji strategii będzie wejście w „zieloną” energię – już nie tylko jako wykonawca instalacji fotowoltaicznych i energetyki wiatrowej, gdzie mamy za sobą zrealizowane kontrakty, lecz także jako ich inwestor.- Chcemy rozwijać projekty OZE - od etapu pozyskania odpowiedniego terenu, przez zbudowanie instalacji, po wytwarzanie prądu i jego sprzedaż. Zieloną energię będziemy upowszechniać w budynkach przemysłowych i kubaturowych.Realnie poszukujemy do przejęcia spółek z tego segmentu. Jesteśmy otwarci na realizację kontraktów związanych z elektrowniami wiatrowymi.- Na rozwój działalności spółki Grupy FBSerwis. Obecnie dostarcza ona ok. 600 mln zł przychodów i zysk netto na 47 mln zł. Chcemy zwiększyć przychody co najmniej do poziomu 1 mld zł, przy jednoczesnym zachowaniu rentowności. Pracujemy nad możliwością pozyskania spółek z segmentu utylizacji odpadów.Zakładamy też wejście w obszary krajowego rynku budowlanego, w których nie jesteśmy jeszcze szeroko obecni. Na przykład do tej pory w budownictwie kolejowym skupialiśmy się na realizacji robót stricte torowych, podczas gdy budowę sieci trakcyjnej zlecaliśmy podwykonawcom. Teraz sami chcemy wykonywać te zadania poprzez nasze zespoły.Od roku kupujemy odpowiedni sprzęt i przygotowujemy się do tej zmiany, już zapewniamy wykonawstwo części prac sieciowych na wybranych kontraktach liniowych. Zastanawiamy się, w jakim stopniu zakup wyspecjalizowanych spółek pozwoli nam na jeszcze szybszy rozwój w tym obszarze.Kolej jest dla nas kluczowym segmentem. Stale poszukujemy tu możliwości rozwoju. Patrzymy szeroko, aż po realizację prac w kontraktach przyszłej szybkiej kolei.- Po pierwsze: środki na rozwój uzyskujemy z naszej obecnej działalności biznesowej, dzięki bardzo dobrym wynikom rocznym. Po drugie: dzięki sprzedaży spółki Budimex Nieruchomości (w maju tego roku za 1,5 mld zł) pozyskaliśmy dodatkowe fundusze na inwestycje zaplanowane w strategii spółki.Patrz też: Budimex sprzedaje Budimex Nieruchomości - Patrzymy na ten segment z dużym optymizmem. Zapowiedzi głównych inwestorów – GDDKiA, PKP PLK, Wód Polskich – i planowanych przez nich prac wyglądają obiecująco. Doceniamy, że jest zapewnione finansowanie tych inwestycji i wspieranie nie tylko przez fundusze europejskie, ale też środki krajowe. Jeśli opisywane plany zostaną zrealizowane, to ich efekt znacznie przyczyni się do rozwoju większości spółek budowlanych.Pierwsza połowa tego roku była natomiast nieco trudniejsza. Przechodzimy z jednej perspektywy środków unijnych na drugą, co spowodowało zmniejszenie liczby ogłaszanych zamówień. Taka sytuacja generuje na rynku walkę cenową wśród wykonawców. Jesteśmy obecnie jej świadkami.- Rzeczywiście, zaobserwowaliśmy znaczny wzrost cen materiałów budowlanych, który - obawiamy się - wpłynie negatywnie na całą branżę. Jeśli taki stan się utrzyma, możemy się spodziewać w mniejszych firmach trudności z utrzymaniem dobrej kondycji finansowej.- Tak, wpływa na naszą działalność. Chcę jednak podkreślić, że inwestorzy są gotowi do aktywnej współpracy i część kontraktów jest waloryzowana. Dodatkowo Budimex zawiera długoterminowe umowy z dostawcami materiałów, więc wzrost cen nie dotyka nas aż tak znacząco i pozostaje pod naszą kontrolą.Jako Grupa pozostajemy silnie zdywersyfikowaną organizacją, co pozwala w znacznym stopniu minimalizować skutki wzrostu cen.- Raczej nie spodziewam się zrywania kontraktów i spektakularnych zejść z placów budów. W ciągu kilku ostatnich lat inwestorzy publiczni, rozumiejąc wzajemne potrzeby i zależności, w sytuacjach trudnych zaczynają rozmawiać z wykonawcami, nie pozostawiając ich samym sobie. W przypadku zerwania kontraktu żadna ze stron nie jest wygrana.- Nie tylko. Ponowienie przetargu wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi i czasowymi, obciążającymi inwestora. Czasem zerwanie kontraktu może znajdować swój finał w postaci sporu sądowego, który jest kosztowny i angażujący.- Trakcja SA przechodzi przez trudną sytuację, jednak jest wspierana przez inwestora - PKP PLK - aby mogła zrealizować podpisane kontrakty.- Uważam, że ceny materiałów są teraz tak wysokie, że kolejne podwyżki nie powinny się już zdarzać. Mam nadzieję, że sytuacja będzie się uspokajać, a ceny zaczną spadać.- Jest pewna grupa materiałów, które możemy zamawiać z większym wyprzedzeniem. Tak zabezpieczyliśmy się na przykład w zasoby asfaltu. Liczyliśmy się z możliwą zmianą cen. Chcąc ją utrzymać - jako pierwsi w kraju - zawarliśmy z dostawcą tzw. opcję zakupu długoterminowego.Niestety, uprzedzające działanie nie jest możliwe w przypadku wszystkich materiałów. Gdy zabezpieczenie niższych cen nie jest możliwe, kupujemy materiały na bieżąco, zgodnie z aktualnymi cenami.- Na rezerwowaniu kupna po ustalonej wcześniej cenie. Wiąże się z tym jednak zobowiązanie zamawiającego do odbioru materiału o określonym wolumenie i w określonym terminie. Niestety, nie sposób takiego mechanizmu stosować przy zakupie licznych kategorii produktów – np. stali, styropianu.- Sukces Budimeksu zawdzięczamy pracownikom firmy. Są oni doświadczonymi i zaangażowanymi ekspertami. Dzięki ich umiejętnościom i odpowiedzialności osiągamy tak dobre wyniki. Dziękuję im za ich postawę.Drugim czynnikiem wspierającym osiąganie przez nas sukcesu jest wiedza, którą jako organizacja nabyliśmy poprzez lata naszej obecności na rynku.Trzeci czynnik ma źródło w tym, że wiele prac wykonujemy sami - poprzez nasze zespoły sił własnych.- Roboty najbardziej cenotwórcze i widoczne, np. nawierzchnie asfaltowe, realizowane są w 100 proc. przez naszych pracowników. Sami wykonujemy też ok. 70 proc. robót ziemnych. Dysponujemy dużym zespołem specjalistów; obecnie to 120 projektantów i znaczną część projektów wykonujemy samodzielnie.Nasz sukces zawdzięczamy także monitoringowi rynku, planowaniu i analizom, poprzez które chcemy działać z wyprzedzeniem, nie dając się zaskoczyć zmieniającym się warunkom ekonomicznym i biznesowym.Dysponujemy bogatym, najnowocześniejszym w Europie Środkowej parkiem maszynowym. Do robót kolejowych zakupiliśmy w ciągu ostatnich lat maszyny specjalistyczne o wartości ponad 150 mln zł.- Oczywiście. Żadna z firm budowlanych nie jest w stanie zrealizować w pełni dużych kontraktów. Dużą część prac wysokospecjalistycznych, jak np. przebudowa linii „kolizyjnych”, energetycznych, wodociągów, sieci energetycznych, wykonujemy z udziałem firm podwykonawczych, pozostających naszymi partnerami.Uważam, że samodzielna realizacja takich zadań nie jest celowa i opłacalna biznesowo.