Nowy prezes ma mocarstwowe plany. Chce ścigać się z największymi

Sześć - siedem kwartałów zajmie nam ustawienie organizacyjne biznesu, byśmy mogli się zacząć ścigać z największymi firmami budowlanymi. Nie dościgniemy skalą Budimeksu, ale pod względem parametrów możemy być podobni – zapowiada nowy prezes Unibepu Dariusz Blocher.

Grupa Unibep w 2022 r. wypracowała 2,258 mld zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o 32 proc. wobec 2021 roku.

Wynik EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) sięgnął 89 mln zł, czyli o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto w ukształtował się na poziomie 32 mln zł w porównaniu do 42 mln zł w 2021 r.

Nowy prezes spółki Dariusz Blocher, który przyszedł do Unibepu z Budimeksu, za kilka lat chce wprowadzić przedsiębiorstwo do ścisłej czołówki firm budowlanych w Polsce.

Grupa Unibep przedstawiła wyniki za 2022 rok. Była to okazja, by zaprezentować nowego prezesa; Dariusza Blochera, który do 2021 r. był prezesem Budimeksu.

- Ten rok będzie dla nas trudny, być może trudniejszy niż 2022 r. Była wojna, a teraz będziemy mieli jej skutki. Lepsze informacje będą pewnie przychodziły w latach następnych - powiedział Dariusz Blocher.

W jego ocenie, może być tak, że wynik tego roku może być gorszy niż zeszłego. - Będziemy walczyli, by tak się nie stało. To nie tak, że mamy wszystko za sobą i ten rok będzie fantastyczny – dodał.

Ścigać się z największymi firmami budowlanymi

W ocenie Dariusza Blochera, Unibep ma dobrze zorganizowany biznes, ale można go ułożyć jeszcze lepiej.

- Jeśli jest w biznesie miejsce na cierpliwość, to o nią prosimy inwestorów. Sześć - siedem kwartałów zajmie nam ustawienie organizacyjne biznesu, byśmy mogli się zacząć ścigać z największymi firmami budowlanymi. Potrzebujemy czasu, myślę, że za trzy lata będziemy mogli się spotkać. Nie dościgniemy skalą Budimeksu i nie to jest celem, ale pod względem parametrów możemy być podobni – zapowiada Dariusz Blocher.

Prezes Blocher ocenia, że celem Unibepu w perspektywie 4 - 5 lat jest bycie w pierwszej trójce - czwórce firm budowlanych w Polsce.

- Gotówka, gotówka, gotówka i rentowność – to hasło na najbliższe lata – podkreśla Dariusz Blocher, dodając, że największym ograniczeniem rozwoju są zasoby finansowe. Unibep – w przeciwieństwie do innych dużych spółek budowlanych – jest firmą kontrolowaną przez kilka osób fizycznych.

Nowy prezes Unibepu wskazuje, że spółka jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, i to warto wykorzystać, jednak emisja akcji nie jest scenariuszem na najbliższą przyszłość.

- Firma budowlana to firma usługowa, powinna iść za pieniędzmi. Są one dziś na rynku infrastruktury, będziemy wchodzić mocnej w drogi, szeroko rozumianą wodę, przemysł – mówi prezes Unibepu.

W ocenie Dariusza Blochera, szansą są projekty z Polskiego Ładu. I dodaje, że szansą jest odbudowa Ukrainy, szczególnie że Unibep ma duże doświadczenie w prowadzeniu projektów na tym rynku.

Wielkie wyzwanie dla całej grupy Unihouse: poprawić wyniki

Dariusz Blocher ocenia, że pilną potrzebą jest wsparcie spółki Unihouse, produkujący drewniane moduły na potrzeby budownictwa wielorodzinnego oraz obiektów użyteczności publicznej.

– Ten segment traci pieniądze, przeanalizujemy, dlaczego. Wierzę, że uda nam się uzdrowić ten biznes i sprawić, by był samowystarczalny finansowo. Drewniane moduły mają bardzo duży potencjał, wpisują się w trendy budownictwa ekologicznego, energooszczędnego – podkreślił Blocher.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl