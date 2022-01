Nowy prezes spółki Sarmatia budującej ropociąg Brody-Adamowo

Nowym prezesem Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego (MPR) Sarmatia, zgodnie z zasadą rotacji, którą przewiduje umowa tej spółki, został Teimuraz Gochitashvili, przedstawiciel udziałowca, Gruzińskiej Korporacji Naftowo-Gazowej (Georgian Oil and Gas Corporation - GOGC).

MPR Sarmatia to podmiot powołany w 2004 r. do budowy rurociągu naftowego z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce.

W zamierzeniu magistrala ta ma dywersyfikować dostawy tego surowca z regionu Morza Kaspijskiego do naszego kraju i dalej do Europy Zachodniej.

Zgodnie z mechanizmem rotacji, przewidzianym umową spółki, prezesem MPR Sarmatia sp. z o.o. został Teimuraz Gochitashvili, delegowany do składu zarządu przez gruzińskiego udziałowca spółki.

"Zgodnie z mechanizmem rotacji, przewidzianym umową spółki, w dniu 1 stycznia 2022 r. prezesem MPR Sarmatia sp. z o.o. został Pan Teimuraz Gochitashvili, delegowany do składu zarządu przez udziałowca spółki - Gruzińską Korporację Naftowo-Gazową Spółka Akcyjna" - podała we wtorek Sarmatia.

Rok wcześniej, 1 stycznia 2021 r., na prezesa MPR Sarmatia, zgodnie z tym samym mechanizmem rotacji, został wybrany Mykhailo Kravchenko, reprezentujący ukraińskiego udziałowca - spółkę Ukrtransnafta. Aktualnie, oprócz niego, a także nowo powołanego prezesa, według danych Sarmatii, w zarządzie tej spółki zasiadają także: Vitaliy Baylarbayov, który reprezentuje spółkę State Oil Company of Azerbeaijan (SOCAR) z Azerbejdżanu oraz Paweł Wysocki, przedstawiciel PERN, polskiego udziałowca z siedzibą w Płocku.

MPR Sarmatia utworzyły w 2004 r. ówczesne Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" - obecnie PERN, oraz Ukrtransnafta, czyli operatorzy magistrali naftowych w Polsce i na Ukrainie. Spółka została powołana do prac nad projektem przedłużenia tzw. rewersyjnego rurociągu naftowego Odessa-Brody do Adamowa w Polsce. Budowa tej magistrali ma być, jak informuje Sarmatia, ogniwem przyszłego Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej.

Od 2007 r., zgodnie z zawartym wówczas porozumieniem, kolejnymi po PERN i Ukrtransnafta udziałowcami w spółce Sarmatia zostały trzy podmioty: z Azerbejdżanu - SOCAR, z Gruzji - GOGC i z Litwy - Klaipedos Nafta.

Projekt połączenia rurociągiem naftowym Brodów na Ukrainie z Adamowem, a dalej z Płockiem oraz z Gdańskiem, zakładał wcześniej budowę magistrali do końca 2015 r. Realizacja inwestycji miała umożliwić od 2016 r. transport do Polski w ciągu roku do 10 mln ton surowca z Azerbejdżanu. Całkowitą wartość projektu szacowano wcześniej na 2 mld zł.

W październiku 2016 r. Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej spośród przedsięwzięć istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej wybrała jeden projekt - właśnie budowy magistrali z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce.

Traktat o Wspólnocie Energetycznej z 2006 r. objął państwa UE i 6 krajów na Bałkanach, jak np. Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra. W latach 2010-11 do Wspólnoty Energetycznej przystąpiły Mołdawia oraz Ukraina. Jej celem jest m.in. stworzenie uregulowań prawnych dla inwestycji, w tym transgranicznych, umożliwiających stabilne dostawy energii.

Pod koniec 2020 r., decyzją Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej, projekt budowy rurociągu naftowego z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce kolejny raz znalazł się na liście projektów priorytetowych Wspólnoty Energetycznej (Projects of Energy Community Interest - PECI). Plan budowy magistrali należy też do grupy projektów wspólnego zainteresowania Komisji Europejskiej (Projects of common interest - PCI).

Jak informowała wcześniej Sarmatia, trasa przyszłego transgranicznego ropociągu została wprowadzona do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wszystkich 26 gmin na terenie Polski, przez które magistrala ma przebiegać. Chodzi o gminy na terenie województw lubelskiego i podlaskiego.

W lutym 2019 r. spółka podawała, że "wprowadzenie trasy rurociągu naftowego do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego jest jednym z obowiązkowych etapów przygotowania projektu infrastrukturalnego oraz jednym z warunków, spełnienie którego jest niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę".

Według Sarmatii, projekt magistrali Brody-Adamowo przewiduje budowę rewersyjnego rurociągu naftowego o średnicy 700 mm na trasie długości ponad 396 km, z czego ok. 270 km magistrali przebiegać ma po stronie polskiej.

