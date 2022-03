Nowy przystanek kolejowy pod Warszawą

Mieszkańcy gminy Błonie pod Warszawą zyskają dodatkowy dostęp do kolei. Na nowym przystanku w Rokitnie, między Błoniem a Płochocinem, będzie się zatrzymywało ok. 80 pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na budowę przystanku za ok. 14 mln zł.

