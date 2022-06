Nowy Targ: 130 mieszkań gotowych w ramach rządowego programu mieszkaniowego

PFR Nieruchomości S.A. zakończył budowę sześciokondygnacyjnego bloku w Nowym Targu wznoszonego w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Znajduje się tam 130 gotowych do zamieszkania lokali przeznaczonych dla dwóch i trzech osób – poinformowano na piątkowej konferencji prasowej.

W uruchomionym jesienią ubiegłego roku naborze wpłynęło niemal tysiąc wniosków od osób zainteresowanych zamieszkaniem na osiedlu Polana Szaflarska w Nowym Targu. Rekrutacja przyszłych najemców polegała na weryfikacji określonych kryteriów społecznych przyjętych przez Radę Miasta Nowy Targ. Na dodatkowe punkty mogły liczyć m.in. osoby nie posiadające mieszkania na własność, rodziny z dziećmi, samotni rodzice, posiadacze książeczek mieszkaniowych oraz płacący podatki w Nowym Targu. Kolejnym etapem była weryfikacja sytuacji finansowej przyszłych najemców.

"W ciągu najbliższych dni rozpoczniemy prezentacje mieszkań osobom, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji. Mam nadzieję, że jeszcze w czerwcu w tej inwestycji będą mieszkały pierwsze rodziny, które zyskają bezpieczny i komfortowy dach nad głową. Jako mieszkanka Podhala mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to 130 mieszkań powstało w jednej z najlepszych i najpiękniejszych lokalizacji w mieście. Widok na Tatry i malownicze tereny rekreacyjne będą zachęcały mieszkańców do codziennych spacerów wzdłuż Białego Dunajca. Jednocześnie ta lokalizacja zapewnia dostęp do wszelkich usług niezbędnych do wygodnego życia" - mówiła Krystyna Wąchała - Malik, członek zarządu PFR Nieruchomości S.A.

Jak zapewnia wykonawca, mieszkania są w stanie gotowym do zamieszkania - zamontowano w nich panele, glazurę, terakotę, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, a także pomalowano ściany na biało. Wystarczy, że przyszli najemcy wniosą swoje meble i sprzęty AGD.

Nowopowstała inwestycja jest położona w południowej części Nowego Targu w pobliżu rzeki Biały Dunajec. Mieszkania powstały przy budowanym węźle trasy S7 "Nowy Targ Południe", która umożliwi szybką podróż do Krakowa. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny rekreacyjne.

Spółka PFR Nieruchomości jest odpowiedzialna za rozwój dwóch funduszy oferujących mieszkania w formule najmu instytucjonalnego - Funduszu Mieszkań na Wynajem oraz Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. Posiada około 7,5 tysiąca mieszkań wybudowanych oraz w budowie w ponad 40 lokalizacjach w całej Polsce. Są to zarówno inwestycje w metropoliach - Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy Łodzi, a także miastach średnich takich jak Toruń, Radom, Wałbrzych czy Świdnik. Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju wspierającej zrównoważony rozwój kraju poprzez realizację ważnych projektów inwestycyjnych.

