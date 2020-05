Nowy zarząd Elektrobudowy nie zgadza się z upadłością spółki

Zarząd Elektrobudowy skierował zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód o ogłoszeniu pod koniec marca upadłości spółki. Zarząd zaskarżył postanowienie w całości i wnosi o jego uchylenie oraz oddalenie wniosku o upadłość lub ewentualne ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zarmen dzierżawi Elektrobudowę

Przez wiele lat znaczącymi akcjonariuszami Elektrobudowy był otwarte fundusze emerytalne, które w ostatnich miesiącach wycofały się z firmy. Podczas ostatniego walnego spółki, które odbyło się 11 maja, jedynym znaczącym akcjonariuszem było zawiązane na tę okazję Porozumienie Akcjonariuszy Elektrobudowa SA (5,07 proc.), którego członkami były spółka Janali z Torunia (2,74 proc.) oraz Cezary Kubacki (1,49 proc.) i Maciej Nowak (0,84 proc.).Podczas obrad walnego cześć akcjonariuszy dopytywała ustępujący zarząd spółki, czy złożenie w marcu wniosku o upadłość było jedynym rozwiązaniem dla Elektrobudowy. Zwracano uwagę na takie alternatywy jak restrukturyzacja czy sanacja, a także przykłady firm jak Vistal Gdynia, które korzystały z takich możliwości.Były już zarząd podkreślał, że robił wszystko, aby wyprowadzić spółkę na prostą i wszelkie dostępne możliwości zostały wyczerpane. Zaznaczał również, że nie udało się porozumieć z instytucjami finansowymi, przez co brakowało już pieniędzy dla podwykonawców, a nowe zlecenia stały się niedostępne z powodu braku gwarancji.Zobacz też: Elektrobudowa składa wniosek o upadłość. To koniec walki o ratunek dla firmy

W tej sytuacji jedyną szansą na podtrzymanie działalności Elektrobudowy i jak największe zabezpieczenie wierzycieli miało być złożenie wniosku o upadłość, a następnie przejęcie zarządzania firmą przez syndyka.Zobacz także: Prezes Elektrobudowy: decyzja o upadłości z bólem serca, ale to jedyne wyjście Były zarząd podkreślał również, że spółce - mimo długo trwającej bardzo trudnej sytuacji - udawało się ukończyć wiele kontraktów, a także pozyskiwać zlecenia na nowe prace.Przypomnijmy, że syndyk masy upadłości spółki podpisał 7 maja z Zarmenem umowę dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Dwie umowy obowiązują do końca 2025 r. Zarmen dzierżawi część Elektrobudowy, która zajmujące się produkcją (oddziały w Tychach i Koninie) oraz usługami (oddział w Katowicach).Zobacz więcej: Syndyk wydzierżawił Elektrobudowę Zarmenowi



W kwietniu 2020 r. Zbigniew Koncewicz, który kontroluje grupę Zarmen, mówił w rozmowie z WNP.PL , że celem zaangażowanie się w Elektrobudowę jest uzupełnienie kompetencji grupy Zarmen, a przez to jej "optymalizacja i komplementarność wielobranżowa". Zainteresowane Elektrobudową były też m.in. spółki Mostostal Zabrze i Revico.