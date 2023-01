O powstaniu nowoczesnego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego na filmie

Można już obejrzeć przygotowany w ramach programu Filmoteka Małopolska film pt. „Historia powstania Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

Wizja utworzenia nowoczesnego kampusu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego finalnie znalazła swoje odzwierciedlenie w uchwale Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z marca 1997 roku w sprawie inwestycji rozwojowych prowadzonych przez uczelnię, a następnie w pracach legislacyjnych Sejmu.

Sejm w maju 2001 roku przyjął kluczową dla inwestycji ustawę w sprawie realizacji programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Premierem polskiego rządu był wówczas Jerzy Buzek, który mówi o tym w filmie pt. „ Historia powstania Kampusu 600- lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

- Na uroczystości zakończenia budowy Kampusu 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego były wspominane różne daty z XIV wieku, z XV wieku, również to, co się wydarzyło 20 lat temu. To wszystko już dzisiaj jest historia, nawet ta nasza uroczystość. Ale to jest tak znacząca historia dla Polek i Polaków, że trudno o niej mówić inaczej niż w wielkich słowach - mówi w filmie Jerzy Buzek.

Planowane pierwotnie na rok 2010 zakończenie budowy "Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” uległo znacznemu przesunięciu. Ostatni obiekt dydaktyczny kampusu - nową siedzibę Wydziału Chemii - oddano do użytku w 2017 roku.







