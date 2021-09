Obierki wytworzą dodatkową energię dla polskiego zakładu PepsiCo

Ostatnie dni sierpnia to wmurowanie kamienia węgielnego i uroczyste otwarcie budowy zakładu PepsiCo w Środzie Śląskiej, którego wykonawcą jest Budimex. Wyzwaniem będzie utrzymanie ciągłości prac przed spodziewaną IV falą pandemii.

To, co wyróżnia inwestycję w Środzie Śląskiej, to skuteczne dążenie do redukcji śladu węglowego. Rzecznik prasowy Budimeksu mówi, że jest to kolejna budowa spełniająca najwyższe parametry ekonomiczne. – Już dawno Budimex wprowadził długoletni plan polityki środowiskowej. Realizacja tej inwestycji wpisuje się w standardy przyjęte przy prowadzeniu realizowanych przez nas inwestycji. Kryterium wyboru technologii i materiałów oparte jest o najnowsze europejskie normy – mówi Michał Wrzosek w rozmowie z WNP.pl.Zobacz też: Polskę zalewają inwestycje zagraniczne. Mamy piąte miejsce na świecie – W naszym nowym projekcie wykorzystane zostaną najnowocześniejsze zielone technologie, które sprawią, że inwestycja w Środzie Śląskiej do roku 2035 osiągnie neutralność klimatyczną. Nasz nowy, ultra-nowoczesny zakład został zaprojektowany z uwzględnieniem istotnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, wykorzystując założenia projektowania ekologicznego. Wszystkie zakłady PepsiCo w Polsce już teraz korzystają z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych, jednak w najnowszym obiekcie zastosowane zostaną kolejne rozwiązania pro-środowiskowe – wyjaśnia Julian Krzyżanowski z biura prasowego PepsiCo.– Oprócz niskiego zużycia mediów, zakład uzyska pełną samowystarczalność energetyczną, wykorzystując w tym celu energię pochodzącą z własnych paneli słonecznych, podczas gdy w przyszłości zaplanowane jest wybudowanie na miejscu własnej farmy fotowoltaicznej. Ogrzewanie, chłodzenie i woda będą wykorzystywane w obiegach zamkniętych, a dodatkowo zbierana będzie także deszczówka do zastosowań technologicznych. Obierki ziemniaczane powstałe podczas produkcji również odgrywać będą znaczącą rolę – będą one poddawane dalszemu przetworzeniu w generatorze biomasy, dzięki czemu przyczynią się do wytworzenia dodatkowej energii dla zakładu, a następnie zostaną przetworzone na niskowęglowy nawóz, który będzie udostępniany rolnikom na potrzeby dalszej produkcji rolnej – dodaje Krzyżanowski.Jak uzupełnia Budimex w informacji na swojej stronie internetowej, budynek ma być zaopatrzony w instalację odzysku wody, ciepła technologicznego z konwersją ciepła na chłodzenie i ogrzewanie. Poza fotowoltaiką na dachach i zakładową oczyszczalnią ścieków zostaną zamontowane punkty zasilania samochodów elektrycznych.W rozmowie z przedstawicielem Budimeksu poprosiliśmy o odpowiedź na temat liczby osób, które będą pracować na budowie. – W szczytowym momencie będzie to nawet około 700 osób. Jako największa firma budowlana w kraju mamy programy szkolące i przygotowujące pracowników na najbardziej wymagająca zadania – wyjaśnia Michał Wrzosek z Budimeksu.Po oddaniu zakładu, które nastąpi do 2025 roku, zatrudnienie znajdzie w nim 450 wykwalifikowanych pracowników. – Będą to pracownicy liniowi (produkcyjni), osoby zarządzające wybranymi odcinkami pracy, inżynierowie, osoby odpowiedzialne za rozwiązania pro-środowiskowe, a także inne osoby niezbędne do prowadzenia złożonych procesów produkcji i obsługi zakładu – mówi Julian Krzyżanowski.