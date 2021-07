Od 1 lipca wnioski o pozwolenie na budowę można składać elektronicznie - powiedziała w środę podczas konferencji prasowej wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

"Od 1 lipca wnioski o pozwolenie na budowę elektroniczną można składać drogą elektroniczną, koniec z drukowaniem dokumentów" - powiedziała podczas konferencji Kornecka.

"To nie wszystko" - zaznaczyła wiceminister.

Jak powiedziała, na poziomie ustaleń rządowych będą obecnie opracowywane rozwiązania zaproponowane w ramach Polskiego Ładu, takie jak m.in. bon mieszkaniowy. "Następnie trafią one do polskiego parlamentu" - zapowiedziała.

Projekty wchodzące w skład Polskiego Ładu, które opracowało MRPiT, to pełna cyfryzacja procesu budowlanego oraz Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która ruszyła 1 lipca pod adresem zone.gunb.gov.pl., ma służyć walce z zanieczyszczeniem powietrza. To narzędzie do składania deklaracji dot. źródeł niskoemisyjnego ciepła i spalania paliw - dla wszystkich obywateli-właścicieli nieruchomości i zarządców administrujących budynkiem. Baza ma być docelowo kompleksowym zbiorem danych o źródłach ogrzewania stosowanych w polskich domach i budynkach.



1 lipca br. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce - chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Można je składać w formie papierowej lub online w ramach CEEB. Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW będą mieli na wysłanie dokumentu 12 miesięcy - w przypadku budynków już istniejących, a 14 dni - w przypadku nowo powstałych obiektów.

Z kolei w serwisie e-budownictwo można online od 1 lipca składać wnioski m.in. na pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl dostępne są też inne formularze, w tym wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego. W sumie online można złożyć 23 formularze.

