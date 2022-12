Oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem

Od stycznia do końca listopada br. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż rok wcześniej. Spadła za to liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - podaje GUS.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-listopad 2022 roku oddano do użytkowania 214,2 tys. mieszkań, tj. 1,7 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 129,6 tys. mieszkań - o 1,5 proc. więcej niż w 2021 r., natomiast inwestorzy indywidualni - 81,4 tys. mieszkań, tj. o 3,4 proc. więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,5 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 3,2 tys. mieszkań (wobec 4,3 tys. przed rokiem).

Więcej powierzchni żytkowej mieszkań. Wzrost o 1,3 proc.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 19,7 mln m2, czyli o 1,3 proc. więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 92,2 m2.

W okresie jedenastu miesięcy 2022 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 277,4 tys. mieszkań, tj. o 9,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (188,8 tys., spadek o 0,5 proc. r/r) oraz inwestorzy indywidualni (84,3 tys., spadek o 26,5 proc.). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,5 proc. ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 4,3 tys. mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (3,5 tys. w roku ubiegłym).

Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,5 proc. ogólnej liczby mieszkań

Od stycznia do listopada 2022 r. rozpoczęto budowę 190,4 tys. mieszkań, tj. o 26,8 proc. mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 108,3 tys. mieszkań (o 29,5 proc. mniej), a inwestorzy indywidualni 79,3 tys. (o 21,8 proc. mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,5 proc. ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 2,8 tys. mieszkań (wobec 5,0 tys. w roku poprzednim).

Szacuje się, że na koniec listopada 2022 roku w budowie pozostawało 847,5 tys. mieszkań, tj. o 3,5 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2021 r.

W okresie styczeń- listopad 2022 r. najwyższe wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio: 37,7 tys., 34,3 tys., 49,6 tys. mieszkań). Wysokie wartości zanotowano również w województwie wielkopolskim (23,1 tys., 18,5 tys. i 26,6 tys.) i małopolskim (21,7 tys., 17,7 tys. i 25,0 tys.).

