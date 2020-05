Oddano do użytku drugą jezdnię obwodnicy Szczuczyna na trasie S61 Via Baltica

Od piątku kierowcy mogą jeździć drugą jezdnią rozbudowanej do standardu drogi ekspresowej obwodnicy Szczuczyna (Podlaskie) na trasie S61 Via Baltica. Inwestycja dofinansowana z UE kosztowała ponad 75 mln zł brutto.

Obwodnica Szczuczyna powstała w 2015 r. jako jednojezdniowa, teraz została rozbudowana do standardu drogi ekspresowej. Dobudowano ponad 6,5 km drugiej nitki, cała obwodnica ma 8 km - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekt i budowa trwały od 2017 r. Obwodnicę rozbudowała firma POLAQUA.

Obwodnica Szczuczyna to trzeci gotowy odcinek trasy S61 Via Baltica (po obwodnicy Augustowa oraz obwodnicy Suwałk). Łącznie te trzy odcinki to 33,5 km gotowej trasy. W realizacji, na różnych etapach przygotowań lub już prac budowlanych, jest jeszcze 177 km Via Baltica - podała GDDKiA.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział podczas otwarcia szczuczyńskiej obwodnicy, że Via Baltica jest dla Polski drogą o "ogromnym znaczeniu", bo łączy nasz kraj z państwami nadbałtyckimi.

"Ma ona zapewnić nie tylko komfort i bezpieczeństwo jazdy, a jest również piekielnie ważna pod strony poszerzenia, powiększenia, podniesienia potencjału gospodarczego i turystycznego Polski północno-wschodniej" - powiedział Weber.

Wiceminister zapewniał, że kolejne odcinki Via Baltica będą "sukcesywnie" oddawane do użytku. "Takim rokiem, w którym będziemy otwierać ich najwięcej będzie rok 2021" - mówił Weber i dodał, że cała trasa na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku będzie gotowa w 2023 r.

GDDKiA zapowiada, że w drugiej połowie 2021 r. obwodnica Szczuczyna będzie połączona z będącym obecnie w budowie odcinkiem Via Baltica Stawiski-Szczuczyn i odcinkiem Kolno-Stawiski, a w 2022 r. z odcinkiem Szczuczyn- Ełk Południe.

Weber dodał, że w Polsce przybywa dróg ekspresowych, mimo pandemii koronawirusa, transportowe inwestycje państwowe na drogach i kolei są realizowane.

"W tej chwili Polska jest piątym krajem pod względem długości dróg szybkiego ruchu w całej Europie, ale dzięki temu, że w budowie są kolejne setki kilometrów, dzięki temu, że i w tym roku i w kolejnych latach będziemy je oddawać do użytku, sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce będzie powiększana praktycznie można powiedzieć z dnia na dzień" - mówił Weber.

Dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski powiedział, że Via Baltica "staje się faktem". Przypomniał, że 224 km tej trasy ma kosztować ok. 6 mld zł. Wskazał, że obwodnica Szczuczyna jest w środku tej trasy, a budowa całej Via Valtica jest podzielona na 13 odcinków.

Druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna powstała w technologii betonu cementowego, może się tamtędy odbywać najcięższy ruch. Wojciech Borzuchowski przypomniał, że pierwsza jezdnia ma nawierzchnię bitumiczną. "Będziemy obserwować jak te technologie się zachowują" - mówił Borzuchowski.

Znaczenie trasy Via Baltica dla rozwoju regionu podkreślali biorący udział w otwarciu obwodnicy przedstawiciele władz województwa i parlamentarzyści PiS, burmistrz Szczuczyna.

Wicewojewoda Marcin Sekściński powiedział, że trasa znacząco poprawi bezpieczeństwo, wpłynie na sprawniejszy transport. Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki dodał, że droga ta to także szansa na "jeszcze szybszy rozwój" regionu i dowód na to, że "dla rządu PiS nie ma Polski A i Polski B, jest jedna wspólna Polska".

Parlamentarzyści mówili, że to "ważna droga do Europy", "droga rozwoju", przybliżająca region do "cywilizacji", bo likwidowane są zapóźnienia w budowie infrastruktury w tej części kraju. Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński zapewniał, że mieszkańcy będą się starali wykorzystać inwestycję do rozwoju miasta.

Rozbudowa obwodnicy Szczuczyna została dofinansowana z UE z programu CEF - Łącząc Europę. Jakub Siwiński z ministerstwa funduszy i polityki regionalnej powiedział, że oddawanie do użytku inwestycji wspieranych z UE to dowód na to, że fundusze te "pracują", wspierają gospodarkę mimo pandemii, "pozwalają przetrwać trudny okres". Zapewniał, że są pozyskane zaliczki z KE z CEF na kolejne etapy Via Baltica - ok. 30 mln euro na odcinku: Szczuczyn - granicy z Litwą.