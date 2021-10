Oddano do użytku kolejny odcinek Via Carpatia

W poniedziałek udostępniono kierowcom odcinek trasy Via Carpatia - od Lasów Janowskich (woj. lubelskie) do Zdziar na Podkarpaciu. Ok. 9,5-km odcinek drogi ekspresowej S19, która jest częścią trasy Via Carpatia w naszym kraju, kosztował ponad 236,3 mln zł.

W uroczystym otwarciu drogi w okolicach Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Bukowa udział wzięli m.in.: minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, jego zastępca Rafał Weber, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz przedstawiciele władz samorządowych i rządowych z Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Cała Via Carpatia gotowa do 2026 roku

Minister Adamczyk podał, że cała Via Carpatia powinna być gotowa na przełomie 2025 r. i 2026 r. Zdaniem ministra, trasa ta będzie "generatorem rozwoju regionów, przez które będzie przebiegać". Jak mówił, poprzedni rząd PO-PSL nie chciał budować Via Carpatii.

Jak zaznaczył Adamczyk, rząd PiS dofinansowuje również drogi gminne i powiatowe. Jak przekazał minister, co roku na tego typu inwestycje rząd przeznacza ponad 3 mld zł. "To pozwala nam budować nowoczesną sieć dróg" - dodał.

Minister powtórzył, że Via Carpatia to "droga-kręgosłup Europy Trójmorza i droga życia Polski wschodniej".

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że odcinek, który powstał, został sfinansowany w większości dzięki pieniądzom z UE. "Unii, do której należymy, należeliśmy i należeć będziemy. I tak jak nie będzie Polexitu urojonego przez niektórych ludzi, tak nie będzie zwijania tych dróg krajowych i dróg ekspresowych, które są budowane ze środków unijnych" - mówił Czarnek.

Pomogło 460 mln zł z UE

Natomiast wiceminister infrastruktury Rafał Weber przekonywał, że Via Carpatia ma usprawnić komunikację w tej części Polski. "Dzięki niej rozwinie się gospodarka tych terenów. Bez tej drogi nie możemy mówić o podniesieniu potencjału tych regionów" - dodał.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że oddanie odcinka to historyczny moment. "Moment, który można porównać do połączenia naszego województwa z województwem małopolskim poprzez autostradę A4. Dziś otwieramy się na Lubelszczyznę, to jest nowe otwarcie" - podkreśliła.

Z kolei wojewoda lubelski Lech Sprawka zwrócił uwagę, że Via Carpatia oznacza dla Lubelszczyzny otwarcie na autostradę A4.

9,5 km drogi, 2 mosty i 10 wiaduktów

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego północną i południową część Europy. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Jak podała w poniedziałek GDDKiA, razem z odcinkiem od Lasów Janowskich do Zdziar, w Polsce kierowcy mają do dyspozycji ok. 93 km tej trasy, zaś w realizacji jest ponad 310 km.

