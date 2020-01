Oddano do użytku odcinek S5 Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Opławiec

Odcinek drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Opławiec długości prawie 15 km został we wtorek oddany do użytku. Jest to drugi fragment trasy otwarty w województwie kujawsko-pomorskim.

Przed godziną 16 w Sylwestra udostępniono trasę dla samochodów jadących w kierunku węzła Bydgoszcz Opławiec, a przed godziną 17 - w drugą stronę - poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszcz Karol Kończal.

Nowy odcinek od węzła Bydgoszcz Północ (miejscowość Aleksandrowo) do węzła Bydgoszcz Opławiec (miejscowość Tryszczyn, jest drugim otwartym odcinkiem S-5 w województwie kujawsko-pomorskim. 23 grudnia oddany do użytku 25-kilometrowy odcinek od węzła Żnin Zachód do granicy z Wielkopolską.



W ramach budowy odcinka S5 Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Opławiec powstały trzy węzły drogowe (Bydgoszcz Północ, Maksymilianowo, Bydgoszcz Opławiec) oraz liczne obiekty inżynierskie, w tym dwa największe obiekty na całej trasie ekspresowej w województwie, czyli ponad 160-metrowy most nad Brdą oraz 227-metrowy wiadukt nad linią PKP w Maksymilianowie. Zrealizowano też przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia drogowego. Wykonane zostały urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne.

Budowę S5 w regionie kujawsko-pomorskim długość 130 km podzielono na siedem odcinków. Na dwóch odcinkach trwają roboty budowlane. Od węzła Żnin Północ w kierunku Szubina trwają prace na trasie głównej, co pozwoli już niebawem na przełożenie ruchu w obu kierunkach z drogi krajowej nr 5 na jedną jezdnię drogi ekspresowej S5.

W przypadku trzech odcinków: Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ, Nowe Marzy - Świecie Południe i Świecie Południe - Bydgoszcz Północ toczy się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokończenia budowy, po rozwiązaniu przez GDDKiA umowy z włoską firmą Impresa Pizzarotti. Otwarto już oferty i trwa ich analiza.