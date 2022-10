Odszkodowania za wywłaszczenia pod CPK: Będzie można zbudować to samo albo lepiej

Odszkodowanie powinno być takie, żeby można było za nie zbudować to samo albo lepiej - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się do odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod CPK.

Nie jesteśmy komunistami, którzy zabierali ludziom własność w sposób brutalny i praktycznie za darmo, ani nie jesteśmy nawet tymi, którzy zaniechali takich praktyk, bo one nawet zostały osłabione w późniejszej fazie komunizmu - powiedział Jarosław Kaczyński.

Jest wartość rynkowa jakiejś posiadłości, bo to głównie chodzi o nieruchomości, ale jest też wartość odtworzeniowa i te wartości bywają różne. Sprawa jest załatwiona w ten sposób, że ma to być wartość rynkowa plus 40 proc. Ale być może te 40 proc. w pewnych warunkach to jest za mało i ja jestem na to otwarty - zapowiedział.

Będę tę sprawę stawiał, bo rzeczywiście my nie powinniśmy nikogo krzywdzić. Odszkodowanie powinno być takie, żeby można było za nie zbudować to samo albo i lepiej - dodał.

Prezes PiS w Sieradzu (woj. łódzkie) odpowiadał na pytania mieszańców. Jedno z nich dotyczyło budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod CPK.

Przyznał, że poruszone zagadnienie jest istotne. "Jest wartość rynkowa jakiejś posiadłości, bo to głównie chodzi o nieruchomości, ale jest też wartość odtworzeniowa i te wartości bywają różne, często to są nożyce szeroko rozwarte. Ta sprawa jest załatwiona w ten sposób, że ma to być wartość rynkowa plus 40 proc. Ale być może te 40 proc. w pewnych warunkach to jest za mało i ja jestem na to otwarty" - zapowiedział prezes Kaczyński.

Trwają prace nad nowelizacją ustawy zmieniającą sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia pod CPK

W parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zmienia sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne, jak Centralny Port Komunikacyjny.

Zgodnie z ustawą odszkodowanie za wywłaszczenie ma być powiązane z wartością rynkową nieruchomości. Do odszkodowania będzie dodawany bonus pieniężny, który - po zmianie na etapie prac sejmowych - ma wynieść bazowo 20 proc. wartości nieruchomości oraz 40 proc. wartości budynków zlokalizowanych na nieruchomości i wartości lokalu mieszkalnego.

Przysługiwać będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż wynika to z odszkodowania. Z rozwiązania tego będzie mógł skorzystać np. przedsiębiorca, dla którego wywłaszczenie spowodowało wyjątkowo wysokie szkody nierekompensowane odszkodowaniem.

Ponadto, ustawa zakłada szereg zachęt do zbywania nieruchomości przed formalnym ustaleniem lokalizacji CPK, w drodze decyzji administracyjnej.

Centralny Port Komunikacyjny ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. Ma to być węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

