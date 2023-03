Oferta Budimeksu za ponad 183 mln zł wybrana w przetargu drogowym

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wybrał ofertę Budimeksu za nieco ponad 183 mln zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 928 - wynika z informacji podanych przez Budimex.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zarząd Budimeksu podał, że 21 marca 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wybrał ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1.”

Budimex podał ponadto, że wartość oferty jego oferty złożonej w ww przetargu wyniosła nieco ponad 183,03 mln zł netto, a wskazany termin zakończenia robót to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Do czasu na ukończenie (robót - red.) nie wlicza się okresów zimowych. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące - zaznaczył Budimex.

Grupa Budimex zanotowała w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 8,9 proc., do około 8,6 mld zł. Natomiast zysk netto grupy w 2022 roku wyniósł 548,13 mln zł w porównaniu do 986,45 mln zł w 2021roku.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl