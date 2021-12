Oferta Unibep najtańsza w przetargu na budowę obwodnicy Bielska Podlaskiego

Oferta konsorcjum z liderem firmą Unibep - z kwotą 77,7 mln zł - jest najtańszą w przetargu na budowę ok. 3 km odcinka drogi krajowej 66, fragmentu przyszłej południowej obwodnicy Bielska Podlaskiego - podała w poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Do przetargu zgłosiło się sześciu oferentów. Oferta konsorcjum: Unibep, Budrex i Value Engineering jest najtańsza. Najdroższą, na kwotę prawie 179,5 mln zł zaproponowała firma Strabag.



GDDKiA podała, że oferty będą teraz weryfikowane i analizowane.



Planowana południowa obwodnica Bielska Podlaskiego ma wyprowadzić ruch ciężarówek z tego miasta na osi wschód-zachód. Ruch na osi północ-południe wyprowadzi przyszła trasa S19, która będzie omijać Bielsk Podlaski od zachodu.



- Południowa obwodnica miasta to dwa trzykilometrowe fragmenty dk 66. Pierwszy z nich ma powstać w ramach budowy S19 na odcinku Haćki - Bielsk Podlaski. Drugi to właśnie ten, na który otworzyliśmy oferty. Obwodnica ma powstać w latach 2023-2025 - poinformowała w komunikacie na swojej stronie internetowej GDDKiA.



Południowa obwodnica Bielska Podlaskiego nie będzie drogą ekspresową, a jednojezdniową. Będzie położona pomiędzy obecną dk 19 na wylocie z Bielska Podlaskiego w stronę Siemiatycz, a dk 66 na wylocie do polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Połowcach.



- W obu tych miejscach powstaną ronda - podała białostocka GDDKiA. Inwestycja ma także objąć budowę wiaduktu nad torami kolejowymi.

