Ogłoszono przetarg na kolejny odcinek drogi S8 w formule "zaprojektuj i buduj"

W środę został ogłoszony przetarg na kolejny odcinek drogi S8 między Ząbkowicami Śląskimi a Bardem. Fragment ma 14 km, to czwarty spośród siedmiu fragmentów trasy. Najpóźniej do 2033 roku ma powstać nowe połączenie Wrocławia z Kłodzkiem o dł. 87 km.

Przetarg w formule "zaprojektuj i buduj" został rozpisany dla 14-kilometrowego odcinka między Ząbkowicami Śląskimi a Bardem. Dotyczył on czwartego spośród siedmiu fragmentów trasy S8, która docelowo połączy Wrocław z Kłodzkiem. Droga będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz pasy awaryjne. Zostanie przeprowadzona nowym śladem, omijając leżące na trasie miejscowości.

Minister Michał Dworczyk wziął w środę udział w konferencji prasowej pod Ząbkowicami Śląskimi, dotyczącej kolejnego fragmentu drogi ekspresowej S8. Zapowiedział, że "dzisiaj zostanie rozpisany przetarg na kolejny odcinek w formule zaprojektuj i buduj".

"O tym, jak bardzo ważna jest droga S8, mówiliśmy już bardzo wiele i myślę, że nikogo do tego nie trzeba przekonywać, bo to naprawdę arteria życia dla Kotliny Kłodzkiej, dla całego subregionu wałbrzyskiego" - powiedział Michał Dworczyk.

Podczas konferencji parokrotnie podkreślano, że inwestycja stała się możliwa dzięki determinacji dolnośląskich parlamentarzystów.

"Nie doczekaliśmy się w tej kadencji jeszcze koparek i sprzętu budowlanego na nowym przebiegu drogi ekspresowej S8, ale to już jest tylko kwestia czasu. Tego procesu już się nie da zatrzymać. Ta droga wkróce powstanie" - powiedział Marcin Gwóźdź, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

"W 2018 roku jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zapowiadaliśmy, że ta wielka dla naszego regionu inwestycja będzie realizowana. Wielu nie dowierzało, wielu kpiło z tego. Dzisiaj ta inwestycja staje się faktem" - dodał Aleksander Szwed, senator Prawa i Sprawiedliwości.

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko powiedział, że przed 2015 rokiem mówiono "na temat drogi 2+1, czyli nie typowo ekspresowej". Podkreślił też, że powstawanie dróg na osi północ-południe to trend zauważalny w całym kraju.

"W całym kraju powstają drogi w kierunkach południkowych, czyli m.in. Via Carpatia na wschodzie, a tutaj na Dolnym Śląsku właśnie droga S8 do granicy z Czechami, która tak naprawdę łączy całe południe Dolnego Śląska z siecią dróg ekspresowych w całym kraju" - podkreślił Grzegorz Macko.

Lidia Markowska, dyrektorka wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powiedziała, że "jest to już czwarty ogłoszony przetarg na drogę ekspresową S8".

"Lada dzień dokonamy wyboru najkorzystniejszej oferty pomiędzy węzłem Jordanów a Łagiewniki Zachód. Czyli 47 km drogi ekspresowej jest już bardzo, bardzo bliskie, żeby wreszcie rozpocząć prace i żeby te buldożery, o których pan poseł mówił, wjechały".

Przetarg na ostatni odcinek tego fragmentu drogi S8 o dł. 17,1 km pomiędzy Łagiewnikami a Ząbkowicami Śląskimi, ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Oddanie do użytku całej trasy z Wrocławia do Kłodzka o dł. 87 km planowane jest do 2033 roku.