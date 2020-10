Ogłoszono przetarg na kolejny odcinek Via Carpatia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła przetarg na projekt i budowę 16-km odcinka Boćki-Malewice trasy S19 Via Carpatia. To dziesiąty przetarg na tę trasę w Podlaskiem, jednocześnie ostatni na tę drogę w regionie zaplanowany na 2020 r.

Łącznie w Podlaskiem, na etapie przetargów jest obecnie 134,4 km trasy S19.

Dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski wyjaśnił, że objęte przetargami 118 km S19 to "jeden ciąg" trasy, którą uzupełnia również odcinek Kuźnica-Sokółka - łącznie to 134,4 km przyszłej Via Carpatia. - To praktycznie cały zakres, który był możliwy do ogłoszenia - poinformował Borzuchowski.

Dyrektor generalny GDDKiA Tomasz Żuchowski poinformował, że odcinek Boćki-Malewice znajduje się pomiędzy Bielskiem Podlaskim a Siemiatyczami. Powstanie droga mająca po dwa pasy ruchu w każdą stronę, ciężki ruch tranzytowy ominie miejscowości: Boćki, Dziadkowice, Malewice. Planowana jest budowa 15 różnych obiektów inżynierskich. Umowa z wykonawcą jest planowana na przełom pierwszego i drugiego kwartału 2021 r.





Tomasz Żuchowski podsumował, że obecnie GDDKiA jest w trakcie wyboru wykonawcy na czterech odcinkach S19 w Podlaskiem, na czterech kolejnych trwa weryfikacja ofert, a na dwa odcinki: Boćki-Malewice i Malewice-Chlebczyn są ogłoszone przetargi. Zapowiedział także, że do końca 2020 r. GDDKiA zamierza podpisać pierwsze umowy z wykonawcami na odcinki S19 wokół Białegostoku. Chodzi łącznie o 47,5 km tej drogi na czterech odcinkach: Białystok Zachód-Księżyno (ponad 16 km), Księżyno-Białystok Południe (ok. 8 km), Białystok Południe - Ploski ( ok. 13 km) oraz Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód ( ponad 10 km). Przetargowe oferty na cztery kontrakty były otwarte latem. Zaznaczył, że jeżeli się to uda, prace będą realizowane w latach 2025-2026.

GDDKiA podała, że brakuje jeszcze przetargu na odcinek Sokółka-Dobrzyniewo S19. Jest planowany na 2021 r. Żuchowski wyjaśnił, że nie ma jeszcze decyzji środowiskowej na odcinek: Sokółka-Czarna Białostocka-Sochonie-Dobrzyniewo.



- To jest ta kwestia, którą trzeba dopiąć, żeby ukoronować S19 na terenie Podlasia - powiedział Żuchowski. Wojciech Borzuchowski dodał, że postępowanie w tej sprawie nie jest łatwe. Już wcześniej informował, że chodzi m.in. o przebieg trasy przez Puszczę Knyszyńską i związane z tym wycinki drzew.

- Via Carpatia to droga życia, droga do rozwoju. To inwestycja, która jest kluczowa dla sprawnej komunikacji transportowej wschodnich regionów naszej ojczyzny. Podlasie, Lubelszczyzna czy Podkarpacie cierpiały na brak komfortowego połączenia na linii północ-południe czy południe-północ i właśnie tę lukę wypełnia Via Carpatia, która jest przecież szlakiem międzynarodowym - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.