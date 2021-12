Ogłoszono przetarg na wykonawcę I etapu budowy siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia

Ogłoszony został przetarg na generalnego wykonawcę pierwszego etapu budowy Sinfonia Varsovia Centrum przy Grochowskiej 272 na Pradze-Południe w Warszawie. Termin na składanie ofert upływa 31 stycznia 2022 r.

"To jedna najważniejszych inwestycji kulturalnych w Warszawie. A ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych to kluczowy etap w wieloletnim, złożonym procesie. Budowa Sinfonia Varsovia Centrum jest jednym z flagowych projektów Programu Rewitalizacji Pragi, o ogromnym znaczeniu dla rozwoju prawobrzeżnej Warszawy. Chcemy, żeby elementem tego programu było także wspieranie na tym obszarze ważnych instytucji kultury. Poza tym muzyka jest znakomitą platformą do budowania i zacieśniania wspólnoty" - mówiła podczas konferencji prasowej Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy.

Pierwszy etap prac obejmie przebudowę trzech (z pięciu) zabytkowych budynków od strony ul. Grochowskiej, budowę obsługującego je podziemnego obiektu technicznego, postawienie fundamentów ażurowej ramy, stanowiącej ważny element całej koncepcji architektonicznej oraz wstępne zagospodarowanie terenu pod planowany ogród i lokalizację podjazdu od strony ul. Terespolskiej. Zakładany czas realizacji tej części prac wynosi 24 miesiące.

Jak podano w komunikacie przesłanym PAP, "zakres objęty postępowaniem przetargowym jest częścią większego zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie wielofunkcyjnego centrum muzyki skupionego wokół orkiestry Sinfonia Varsovia. Pod nazwą Sinfonia Varsovia Centrum kryje się wyłoniony w międzynarodowym konkursie architektonicznym projekt austriackiej pracowni Atelier Thomas Pucher. Zakłada on m.in. budowę czterech sal koncertowych (w tym największej w Polsce o unikalnej konstrukcji na ponad 1850 miejsc). Ponadto w ramach projektu powstaną studio nagraniowe, liczne miejsca do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej, pomieszczenia dla programu rezydencji artystycznych, bary, kawiarnie oraz rozległy ogród. Celem projektu jest stworzenie nowego centrum kulturalnego Warszawy. Szacunkowy koszt etapu objętego przetargiem to ok. 76 mln zł".

