Okazja może okazać się kosztowną pułapką. Na te nieruchomości trzeba uważać

Nieruchomości zadłużone czy z wadami prawnymi to niekiedy świetna okazja zakupowa. Ale dla mniej doświadczonych, głodnych sukcesu inwestorów mogą okazać się pułapką.

Jedną z głównych korzyści z inwestowania w nieruchomości zadłużone czy z wadami prawnymi jest zazwyczaj niższa cena zakupu.

Zakup "trudnej nieruchomości" należałoby poprzedzić gruntownym rozpoznaniem ryzyka biznesowego. Trudności prawne mogą prowadzić do zablokowania, a nawet utraty zaangażowanych środków.

Nieruchomościami zadłużone to mniejszy problem - pod warunkiem, że w momencie zakupu mamy pełną wiedzę o zadłużeniu.

131,7 mln zł – tyle wynosi łączne zadłużenie firm z branży zarządzania nieruchomościami, zaś 73 mln to kwota, jaką niesolidni najemcy winni są zarządcom nieruchomości. Przeważają najemcy z takich branż jak handlowa, gastronomiczna i przemysłowa. Dane takie podaje Krajowy Rejestr Długów.

Problem dotyczy też nieruchomości mieszkaniowych z wadami prawnymi, czyli nieprawidłowościami dotyczącymi tytułu prawnego do niej lub przeszkodami ograniczającymi kupującego w korzystaniu lub rozporządzaniu nieruchomością.

Jak w takich okolicznościach inwestować w tego typu nieruchomości?

W świetle prawa nieruchomość dotknięta jest wadą prawną, jeżeli: stanowi własność osoby trzeciej; jest obciążona prawem osoby trzeciej; ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W razie sprzedaży praw do nieruchomości sprzedawca jest odpowiedzialny także za brak istnienia prawa.

Pozostałe wady, które nie mieszczą się w wymienionym katalogu, są wadami fizycznymi.

Marcin Celiński, wiceprezes firmy zarządzającej nieruchomościami Lux-Dom, wskazuje, że z nieruchomościami zadłużonymi jest mniejszy problem niż z tymi z nieuregulowanym stanem prawnym. Warunek jest jeden: w momencie zakupu musimy mieć pełną wiedzę o zadłużeniu - wtedy możemy skorygować cenę, a przejęcie zadłużenia wliczyć w swój plan kosztowy.

- Zakup takiej nieruchomości często wiąże się z okazyjną ceną, w przypadku likwidacji składników majątkowych przedsiębiorstw czy wyprzedaży podmiotu czy osoby zadłużonej, dla której pozbycie się obciążeń długu warte jest szybkiego zbycia nieruchomości poniżej ceny rynkowej – wskazuje Marcin Celiński.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego, czyli takiego, w którym stan prawny wynikający z zapisów w księdze wieczystej różni się od stanu faktycznego.

- Tu ryzykujemy więcej, bo po zakupie mogą pojawić się roszczenia, grunt czy budynek może się okazać nieprzydatny do założonego przez nas przeznaczenia. W przypadku planu sprzedaży napotkamy na problemy, bo obrót nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym to transakcje oparte o środki własne, banki nie finansują takich operacji. Zatem, aby sprzedać taką nieruchomość na dobrych warunkach, najpierw należy uregulować stan prawny, co bywa procesem rozciągniętym w czasie - podkreśla prezes Lux-Dom.

W obu przypadkach najczęściej mamy do czynienia z dobrą ceną zakupu, niemniej w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego taki zakup należałoby poprzedzić gruntownym rozpoznaniem i oszacowaniem ryzyk biznesowych.

Tylko doświadczenie pozwoli oszacować, czy gra jest warta świeczki

Kuba Karliński, prezes i właściciel dewelopera Magmillon, uważa, że nieruchomości z wadami prawnymi to interesujący przedmiot oceny pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej. Każda z nich ma swoją historię i charakterystykę.

- Dla wytrawnego inwestora takie nieruchomości to przede wszystkim szansa na znacznie wyższy zysk z inwestycji, gdy wada zostanie usunięta. Aby skutecznie rozwiązać problem prawny nieruchomości, bardzo przydaje się doświadczenie i wiedza, czy wyeliminowanie problemu jest możliwe i jak to zrobić. Warto również oszacować koszty takiej operacji, a także cenę sprzedaży nieruchomości wolnej od wad. Dopiero wtedy można obliczyć, jaki zwrot będzie miała taka inwestycja. Może okazać się, że gra będzie niewarta świeczki – analizuje Kuba Karliński.

W przypadku nieruchomości zadłużonych procedura postępowania jest podobna, tzn. inwestor zainteresowany nabyciem powinien zebrać komplet informacji nt. aktualnego zadłużenia nieruchomości, wierzycieli i oszacować, czy koszt nabycia i uregulowania zadłużenia lub jego wyczyszczenia pozostawia przestrzeń na atrakcyjny zarobek ze sprzedaży tej nieruchomości po jej oddłużeniu.

Inwestycje to nie hazard. Inwestorzy głodni sukcesu mogą dać się ponieść

- Nieruchomości zadłużone lub posiadające wady prawne to często pole minowe nawet dla doświadczonych inwestorów. Mniej doświadczonym inwestorom odradzam angażowanie się w takie transakcje, których potencjalnych konsekwencji nie rozumieją – podsumowuje Kuba Karliński. - W inwestowaniu chodzi przede wszystkim o to, żeby minimalizować ryzyko i przy jak najmniejszym ryzyku zarobić możliwie jak najwięcej. Natomiast wielu początkujących i głodnych sukcesu inwestorów błędnie dedukuje, że jeśli będzie więcej ryzykować, to więcej zarobią. To hazard, a nie świadome inwestowanie - dodaje.

Inwestor Jerzy Sempowicz zwraca uwagę, że inwestowanie w „trudne” nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym jest działaniem, które wiąże się zarówno z możliwościami osiągnięcia korzyści, jak i z pewnymi ryzykami dla inwestora.

Takie nieruchomości mają swoje specyficzne charakterystyki, które mogą być zarówno atrakcyjne, jak i problematyczne.

- Jedną z głównych korzyści inwestowania w takie nieruchomości jest zazwyczaj niższa cena zakupu. Jest to zrozumiałe, ponieważ wiele osób obawia się ryzyka związanego z trudnościami prawnymi i wolą unikać tego rodzaju inwestycji. Dla doświadczonego inwestora, który ma odpowiednie zasoby finansowe oraz wiedzę prawną, takie nieruchomości mogą stanowić świetną okazję do nabycia atrakcyjnej nieruchomości za znacznie niższą cenę - wyjaśnia Jerzy Sempowicz.

Ponadto inwestowanie w trudne prawnie nieruchomości może przynieść korzyści w postaci potencjalnego wzrostu wartości nieruchomości w przyszłości. Jeśli inwestor jest w stanie rozwiązać problemy prawne i uregulować stan prawny nieruchomości, może ona zyskać na wartości. W takim przypadku inwestor może zyskać zarówno na wynajmie nieruchomości, jak i na ewentualnej sprzedaży w przyszłości.

Kancelaria prawna pomoże w skomplikowanych przypadkach, ale to podnosi koszty

Ale inwestowanie w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym niesie ze sobą również pewne zagrożenia i ryzyka.

- Przede wszystkim proces uregulowania stanu prawnego takiej nieruchomości może być czasochłonny i wymagać zaangażowania znacznych środków finansowych. Nierzadko konieczne jest skorzystanie z usług doświadczonego prawnika lub doradcy, aby rozwiązać problemy prawne i uregulować stan nieruchomości. To z kolei może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla inwestora – wyjaśnia inwestor.

Dlatego „rasowi” inwestorzy często mają umowy stałej obsługi z większymi kancelariami prawnymi.

- Osoby, które czasami mimowolnie stały się właścicielami lub współwłaścicielami takich „trudnych” nieruchomości, wolą się ich wyzbyć na rzecz kogoś, komu, kolokwialnie mówiąc, chce się za tym biegać, inwestować czas i pieniądze - wskazuje Jerzy Sempowicz. - W ten sposób nabywamy skomplikowane spadki czy udziały w nieruchomościach na przykład od zwaśnionych stron, spadkobierców, rodziny czy byłych małżonków - dodaje.

Jeśli jednak stan prawny nieruchomości jest bardzo skomplikowany i nie da się go uregulować w sposób korzystny dla inwestora, może się okazać, że inwestycja nie będzie opłacalna, a inwestor może stracić zarówno zainwestowane środki finansowe.

- Inne zagrożenie dla inwestora to brak pewności co do przyszłych zmian w przepisach prawnych lub decyzji administracyjnych, które mogą wpływać na wartość nieruchomości. Nieruchomość, która w chwili zakupu wydaje się atrakcyjna, może stać się trudna do wykorzystania lub tracić na wartości, jeśli zmienią się przepisy dotyczące jej użytkowania. Dlatego ważne jest, aby inwestor dokładnie zbadał sytuację prawno-administracyjną nieruchomości przed podjęciem decyzji inwestycyjnej – analizuje Jerzy Sempowicz.

Podsumowując, inwestowanie w trudne i skomplikowane prawnie nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym jest działaniem, które może przynieść zarówno korzyści, jak i zagrożenia dla inwestora. Znalezienie odpowiednio atrakcyjnej nieruchomości za niższą cenę oraz potencjalny wzrost jej wartości są możliwe, ale wymagają czasu, wysiłku i środków finansowych.