Olsztyn: Ruszają przygotowania do przebudowy siedziby planetarium

W kwietniu ma zostać podpisana umowa na projekt przebudowy Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego – zapowiedział Urząd Miasta Olsztyna.

Zmodernizowany obiekt ma być oddany do użytku w maju 2026 r.

Na oferty wykonania dokumentacji projektowej przebudowy Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego miejscy urzędnicy czekają do 6 kwietnia.

"Umowa na wykonanie projektu przebudowy ma zostać podpisana jeszcze w kwietniu, a na wykonanie prac będzie 10 miesięcy, co oznacza, że w połowie przyszłego roku może zostać wydane pozwolenie na budowę. Następnie, do końca 2024 r., nastąpi wybór wykonawcy prac, a w maju 2026 r. zmodernizowane planetarium będzie mogło zostać oddane do użytku" - poinformował magistrat.

Według prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza w obiekcie zostanie przeprowadzony generalny remont. Dzięki temu planetarium, które obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia, stanie się atrakcyjniejsze dla turystów.

"Przejdzie gruntowne przeobrażenie zarówno jeśli chodzi o samą substancję budynku, który zostanie ocieplony, zmodernizowany i zaopatrzony w odnawialne źródła energii, ale także z powodu najnowocześniejszego sprzętu, który zostanie z tej okazji zakupiony" - wyjaśnił Grzymowicz.

Władze miasta szacują, że remont będzie kosztował 25-26 mln zł. Ma zostać sfinansowany z tzw. projektów strategicznych dla rozwoju Warmii i Mazur.

Modernizacja zwiększy cyfrowe możliwości projekcyjne pokazów, zostaną wymienione wszystkie urządzenia, dzięki czemu wyświetlany obraz będzie miał znacznie głębsze kolory, a gwiazdy pokazywane pod kopułą mają być wiernym odzwierciedleniem prawdziwych.

Ponadto zostanie kupione wyposażenie związane astronomią i lotami kosmicznymi. W pomieszczeniu, które obecnie zajmuje biblioteka Planeta 11, ma powstać Habitat Księżycowy, czyli symulator bazy założonej na Księżycu.

