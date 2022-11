Onde chce przejrzeć aktywa i poszukać inwestorów

Generalny wykonawca farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych - spółka Onde - odczuwa spowolnienie w inwestycjach w branży odnawialnych źródeł energii. Zamierza dokonać przeglądu własnych aktywów i poszukać inwestorów.

Grupa Onde po pierwszych trzech kwartałach 2022 roku zanotowała 819,5 miliona złotych - o 11,7 procent mniej niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 2,2 miliona złotych wobec 56,4 milionów w analogicznym okresie roku minionego. Odpowiednio w trzecim kwartale 2022 roku przychody przekroczyły 294,3 miliony złotych wobec 340,7 milionów rok temu. Zysk wyniósł 1 milion złotych podczas gdy w w 2021 roku wyniósł 11,8 miliona złotych.

Spowolnienie inwestycji w odnawialne źródła energii jest faktem

- Odczuwamy presję kosztową i skutki wysokiej inflacji, podobnie jak dzieje się to w całym budownictwie. Jednak dostrzegamy także problemy związane z rozwojem inwestycji w odnawialne źródła energii. Kiedy patrzymy na nasze otoczenie czyli na przykład rynek niemiecki, litewski czy nawet rumuński, dostrzegamy tam bardzo duże zainteresowanie budową nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych. A w Polsce nadal czekamy na decyzje dotyczące tak zwanej ustawy odległościowej i nowych rozwiązań dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby farm fotowoltaicznych - powiedział w trakcie konferencji wynikowej prezes Onde Paweł Śreniawa.

To, co jest ważne, to zauważalna stabilizacja cen materiałów budowlanych i kluczowych komponentów. Oczywiście są one na dużo wyższym poziomie niż na początku tego roku, jednak już nie rosną.

Onde planuje przegląd swojego portfela projektów deweloperskich

Portfel zleceń na projektach odnawialnych źródeł energii wynosi 407 milionów złotych, podczas gdy rok temu było to 730 milionów. Między innymi dlatego spółka szuka zagranicą szans i podpisała na Litwie kontrakt o wartości 3,3 miliona euro na wykonanie robót budowlanych na farmie wiatrowej.

Onde jest deweloperem projektów odnawialnej energii o potencjalnej mocy ponad 800 Megawatów. Teraz przeprowadzany jest przegląd i część z nich może zostać wystawiona na sprzedaż z założeniem, że przyszłe prace budowlane będą realizowane przez spółkę. Komercjalizacja posiadanego portfela i współpraca z partnerami. Dodatkowo trwają działania na rzecz pozyskania na rynku niemieckim ciekawych projektów z tej branży.

Dobra wiadomością jest to, że w ramach zaplanowanej na grudzień tego roku aukcji na dostawę zielonej energii znacząco zostały podniesione ceny dla energii z wiatru i paneli słonecznych. To powinno zachęcić potencjalnych inwestorów. Spółka jeszcze w listopadzie powinna oddać do użytku nową farmę fotowoltaiczną Cyranki.

Głównym akcjonariuszem Onde jest Erbud, który dysponuje ponad 60 procentowym pakietem akcji.

