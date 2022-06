Onde chce stać się spółką energetyczną

Onde ogłosiło przegląd opcji strategicznych. Należący do Grupy Erbud wykonawca infrastruktury dla OZE rozważa wejście w produkcję prądu. O transformacji Onde WNP.PL mówi prezes spółki Paweł Średniawa.

Zastanawiamy się nad partnerstwem strategicznym i finansowym w obszarze projektów własnych w OZE. Myślimy o związaniu z podmiotem o ugruntowanej pozycji rynkowej, który będzie partnerem finansowym w tej całej układance - zdradza WNP.PL prezes Onde.

Jak dodaje, posiadanie i operowanie dzisiaj własnym aktywem wytwórczym stanowi wielką wartość – jest jak para asów z ręki, posługując się pokerową retoryką.

Jestem przekonany, że przyszłość należy do OZE - mówi Paweł Średniawa.

Zarząd Onde zdecydował o o rozpoczęciu procesu przeglądu "opcji strategicznych". O jakich opcjach mówimy?

- Wejście na giełdę doprowadziło nas do momentu, w którym jesteśmy dzisiaj. Czyli: mamy zdywersyfikowany akcjonariat i poważny portfel projektów w fazie dewelopmentu, w tym znaczną część w fazie „ready to build”. Jesteśmy dziejowo i biznesowo w doskonałym momencie, podjęte przed laty strategiczne decyzje otwierają dziś dla nas nowe szanse i możliwości.

Jakie rozważacie scenariusze?

- Zastanawiamy się nad partnerstwem strategicznym i finansowym w obszarze projektów własnych w OZE. Myślimy o związaniu z podmiotem o ugruntowanej pozycji rynkowej, który będzie partnerem finansowym w tej całej układance. Na stole leży wiele możliwości, wiele modeli współpracy i żadnego w tym momencie nie wykluczamy.

Będziemy sondować rynek, bierzemy różne opcje pod uwagę, w tym to, że do dalszego rozwoju zaprosimy podmiot zewnętrzny. Naszym celem jest wybudowanie portfela projektów odnawialnych, a mówimy tutaj o perspektywie 1 GW zainstalowanej mocy, w najbliższych kilku latach. To bardzo ambitny plan, a przecież nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.

Skąd pomysł na ten ruch?

Zacznijmy od tego, że sytuacja na światowych rynkach od roku bardzo się zmieniła. Rynek energii elektrycznej jest w zupełnie innym miejscu. Przypomnę, że płacimy dziś ponad 1000 zł za jedną megawatogodzinę, nikt w zeszłe lato nie uwzględniał przecież takiego scenariusza.

Wzrost cen energii przyspiesza rozwój energetyki odnawialnej. Przychód ze sprzedaży energii elektrycznej z projektu jest na zupełnie innym poziomie, niż wtedy, gdy w głowie zaświtał nam pomysł IPO. Posiadanie i operowanie dzisiaj własnym aktywem wytwórczym stanowi wielką wartość – jest jak para asów z ręki, posługując się pokerową retoryką.

W jakim położeniu jest dzisiaj ONDE?

- Spółka rozwijała się w zawrotnym tempie przez ostatnie lata, zgromadzone fundusze przeznaczyła na projekty własne, co było naszym celem i planem strategicznym.

Stoimy dziś na dwóch silnych nogach: wykonawstwie projektów dla klientów zewnętrznych – tylko w tym roku podpisaliśmy serię nowych kontraktów mimo selektywności ich wyboru; i rozwoju – budujemy i operujemy projektami, część na użytek własny, część z zamiarem sprzedaży.

Pierwsza część w niezachwiany sposób będzie nadal z sukcesami kontynuowana, natomiast druga część umożliwia nam transformację w spółkę energetyczną. Takie mamy plany i ambicje. Kupujemy, rozwijamy, sprzedajemy, ale rozważamy też bycie producentem prądu. To dobry biznes, który dobrze nas zdywersyfikuje, a przy tym da nam dobrą rentowność – ta w branży budowlanej od zawsze była newralgiczna. Pozwoli nam też na zwiększenie przewidywalności całego biznesu w długim terminie.

Jakich partnerów poszukujecie?

- Mamy listę podmiotów, z którymi chcemy przeprowadzić rozmowy. Myślimy o poważnych partnerach z zachodnim kapitałem i sposobem działania – głównie funduszach inwestujących w branży energetycznej. Celujemy w silne podmioty o ustabilizowanej sytuacji biznesowej i jasnej strategii działania. Dostajemy mnóstwo telefonów i wiadomości od inwestorów. Ale spodziewaliśmy się dużego zainteresowania. Mamy bowiem bardzo dobre projekty i fantastyczny zespół – to tak, jakby oprócz tych dwóch asów z ręki, mieć jeszcze jednego asa na flopie.

Jaka jest dziś kondycja OZE w Polsce?

- W zeszłą niedzielę tak wiało i tak świeciło, że 56 proc. zapotrzebowania na krajową energię pochodziło z wiatru i słońca. W wielu europejskich krajach – i to nie tylko Europy Zachodniej, bo chociażby w Rumunii, bywają dni, gdy jest to 100 proc., albo i więcej.

Jestem przekonany, że przyszłość należy do OZE. Jeśli ktoś miał co do tego wątpliwości, to wybuch wojny w Ukrainie i przetasowania na rynku energii powinny go tych wątpliwości jednoznacznie pozbawić. To nie wymaga głębszej analizy: najszybszą, najprostszą i najtańszą – zarówno w krótkiej, a już tym bardziej długiej perspektywie – drogą do niezależności energetycznej, jest inwestowanie w OZE. Dlatego cieszy mnie, że prace nad ustawą odległościową wreszcie nabrały rozpędu. Tylko tego asa nam brakuje do kolekcji.

