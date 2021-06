Onde emituje akcje, by stać się największym wykonawcą instalacji OZE

Onde, spółka z grupy Erbud, rozpoczęła od dziś sprzedaż publiczną (IPO) około 17,1 mln akcji zwykłych. Zarząd zakłada, że pozyska ponad 440 mln zł, które to środki przeznaczy na rozwój głównego obecnie segmentu działalności spółki, tj. budowy instalacji farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych oraz rozszerzenie działalności o użytkowanie części z nich na własny rachunek i serwisowanie.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Zagospodarowanie środków z IPO

Oferta akcji

Model biznesowy Onde zakłada przekształcenie spółki wykonawczej w wykonawczo-inwestycyjną.- Presja na dekarbonizację w Unii Europejskiej, duże środki finansowe przeznaczone na jej przeprowadzenie, rosnące ceny uprawnień CO2 oraz proekologiczne oczekiwanie społeczne powinny sprawić, że będą promowane takie podmioty - powiedział Paweł Średniawa.Dlatego wpływy z emisji akcji spółka przeznaczy na refinansowanie, zakup oraz rozwój projektów OZE, które następnie będą sprzedawane inwestorom. Spółka do tej pory zakupiła lub zabezpieczyła portfel projektów o potencjale niemal 460 MW, z czego niemal 220 MW ma już ustalone co najmniej warunki przyłączenia do sieci lub pozwolenie na budowę, co oznacza potencjalnie krótki czas komercjalizacji.- Zainwestowane w ten sposób pieniądze pozwolą na to, aby bardzo szybko rozwinąć nową działalność i by gotówka szybko wróciła do spółki, aby ponownie zainwestować ją w kolejne projekty - podkreślił prezes Średniawa. - Taki przyspieszony start jest bardzo istotny, bo pełen dewelopment projektu OZE trwa nawet dwa lata.Dodatkowo spółka ma listy intencyjne dotyczące zakupu i realizacji projektów fotowoltaicznych o docelowej zainstalowanej mocy 500-700 MW.Oferta obejmuje emisję nowych akcji (nie więcej niż 8,25 mln akcji) oraz sprzedaż akcji istniejących (nie więcej niż 8,85 mln akcji) przez obecnych akcjonariuszy (Erbud oraz Jacka Leczkowskiego). Przy założeniu uplasowania całej oferty, akcje oferowane stanowić będą 31,1 proc. kapitału zakładowego spółki, a udział Erbudu w podwyższonym kapitale Onde zmniejszy się z około 87,9 proc. do ok. 60,7 proc.Transza dla inwestorów indywidualnych to około 15 proc. oferty. Cena maksymalna została ustalona na 26 zł za jedną akcję, w związku z tym szacunkowa maksymalna wartość oferty to 444,5 mln zł.Wartość rynkowa spółki po IPO i zarejestrowaniu nowej emisji, przy założeniu objęcia wszystkich akcji oferowanych po cenie maksymalnej, wyniesie 1,4 mld zł.Koordynatorem oferty i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski.