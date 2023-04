Onde ma umowę na projekty fotowoltaiczne za prawie 100 milionów złotych

Notowana na warszawskiej giełdzie spółka Onde podpisała kontrakt na realizację czterech projektów fotowoltaicznych o sumarycznej wartości prawie 100 mln zł.

Notowana na warszawskiej giełdzie spółka z branży odnawialnej energii - Onde - zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie systemu fotowoltaicznego, obejmującego cztery projekty w Polsce, o łącznej wartości około 97 mln zł netto.

Jak podała spółka, umowa w zakresie realizacji projektów 1, 2 i 3, o łącznej wartości ok. 78 mln zł netto i łącznej mocy 55 MW wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Realizacja projektu numer 4, o wartości ok. 19 mln zł netto i mocy 11 MW uzależniona jest od spełnienia się warunku zawieszającego, w postaci otrzymania przez spółkę polecenia rozpoczęcia robót od inwestora, które powinno nastąpić w terminie do 30 dni od zawarcia umowy.

Umowa dot. trzech pierwszych projektów ma być zrealizowana w czerwcu 2024 roku, a termin realizacji projektu numer 4 to maj 2025 roku. Inwestorem finansującym przedsięwzięcie jest fundusz Lords LB Asset Management.

Onde to spółka zależna notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych Erbudu (posiada 60 proc. akcji). Kapitalizacja Onde wynosi niespełna 740 mln zł.

