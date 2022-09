Onde notuje zysk i celuje w przejęcie w Niemczech

Grupa budowlana Onde miała w pierwszym półroczu 2022 r. 525,2 mln zł przychodów, wobec 587 mln w porównywalnym okresie rok wcześniej. Pozwoliło jej to na osiągniecie 1,2 mln zł zysku netto.

Obecnie portfel zamówień grupy Onde – biorąc pod uwagę tylko zlecenia wykonawcze na rzecz podmiotów zewnętrznych – wart jest 629 mln zł, z czego 476 mln przypada na odnawialne źródła energii.

W czwartym kwartale 2022 r ma zostać skomercjalizowana farma fotowoltaiczna „Cyranka” o mocy 18 MW.

Onde intensyfikuje rozmowy dotyczące przejęcia spółki wykonawczej w Niemczech. Jak mówi Paweł Średniawa, prezes Onde, jest to naturalny kierunek rozwoju dla spółki.

Pozwoliło jej to na osiągniecie 6,7 mln zł zysku operacyjnego i ok. 1,2 mln zł wyniku netto.

Efekt sezonowości bardzo mocno wpłynął na przychody grupy Onde

- W pierwszym kwartale 2022 r. efekt sezonowości mocno wpłynął na nasze przychody, drugi jednak pozwolił na podciągnięcie sprzedaży i dojście do poziomu porównywalnego z ubiegłym rokiem. Wyniki w raportowanym okresie są zadowalające zważywszy, że czas ten był naznaczony galopującymi wzrostami cen materiałów budowlanych, bezprecedensową inflacją oraz – przede wszystkim – wojną w Ukrainie. Wywołało to mocną presję na marże oraz skutkowało dużo droższą obsługą długu - komentuje Paweł Średniawa, prezes Onde.

Obecnie portfel zamówień – biorąc pod uwagę tylko zlecenia wykonawcze na rzecz podmiotów zewnętrznych – wart jest 629 mln zł, z czego 476 mln przypada na OZE.

Doliczając do tego projekty deweloperskie, które Onde zamierza zbudować własnymi siłami backlog przekracza 1,7 mld zł.

- Rozważamy obecnie różne opcje realizacji projektów deweloperskich. Sam koszt ich budowy to ponad 1,1 mld zł, analizujemy więc możliwości pozyskania partnera, który chciałby koinwestować z nami w te projekty. W grę wchodzą również inne możliwości pozyskania kapitału, m.in. obligacje. Rynek zmienił się zdecydowanie w ostatnich miesiącach – chcemy więc dostosować naszą strategię do nowych warunków. Ceny energii wzrosły nawet o kilkaset procent, a wyceny PPA są 2-3 krotnie wyższe niż w aukcjach. To sprawia, że być może lepiej będzie, przynajmniej przez jakiś czas, oferować energię z własnych instalacji, zamiast sprzedawać je zaraz po wybudowaniu. Rozważamy też, aby projekty z wygranymi aukcjami przekształcać w kontrakty PPA - tłumaczy Paweł Średniawa.

Komercjalizacja farmy fotowoltaicznej i przejęcie w Niemczech

- Taki scenariusz analizujemy dla pierwszej instalacji budowanej na własny rachunek, czyli farmy fotowoltaicznej „Cyranka” o mocy 18 MW, która ma być w ten sposób skomercjalizowana w czwartym kwartale tego roku.

Onde intensyfikuje również rozmowy dotyczące przejęcia spółki wykonawczej w Niemczech. - Jesteśmy w grupie, która od lat działa na rynku niemieckim, gdzie przeprowadziła z sukcesem kilka akwizycji. Jest to naturalny kierunek rozwoju także dla Onde - informuje Paweł Średniawa.

Firma jest generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Spółka zrealizowała ponad 350 inwestycji OZE o łącznej mocy przekraczającej 3 GW.

Onde jest częścią grupy kapitałowej Erbud, jednej z największych polskich grup budowlanych z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej.

