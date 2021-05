Onde planuje debiut giełdowy

Na rynku usług budowy instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) panuje prawdziwy boom. Także perspektywy na kolejne lata zapowiadają niespotykaną wcześniej dynamikę rozwoju całego segmentu, jak i wszystkich podmiotów uczestniczących w rynku OZE – mówi Paweł Średniawa, prezes zarządu Onde, spółki zależnej Erbudu. By przygotować się na to ożywienie firma rozważa wejście na GPW lub pozyskanie inwestora strategicznego.

W oczekiwaniu na nowelizację ustawy

Plany ONDE

Rozwój spółki

Jeżeli ustawa zostanie przyjęta w projektowany kształcie, a wejdzie w życie jesienią tego roku, znacznie ożywi inwestycje w energetykę wiatrową. Przełoży się to na powstanie nowych projektów farm wiatrowych w ciągu 2-3 lat.Prawdopodobnie zmiana przepisów wpłynie też na zmianę struktury na rynku budownictwa farm wiatrowych. Obecnie firmy krajowe mają ok. 38-proc. udział w ich realizacji. Według założeń nowelizowanej ustawy, może on wzrosnąć szybko do 55 proc.- To oznacza nie tylko tysiące nowych miejsc pracy, ale też dodatkowe inwestycje na poziomie 33-55 mld zł w najbliższych 10 latach i przychody dla przedsiębiorstw z tego tytułu odpowiednio od 12,5 mld zł do 20,9 mld zł – ocenia szef Onde. – A co najważniejsze, nowe projekty będą zakładać już budowę nowoczesnych, bardziej wydajnych turbin wiatrowych o mocy nawet między 4,5 – 6 MW, przy obecnych 2-2,5MW.Jak dodaje, to przybliży Polskę do „świadomego, rozsądnego i bezpiecznego przejścia” przez transformację energetyczną.W ocenie Pawła Średniawy, konkurencja w branży budownictwa instalacji OZE jest znaczna, ale łagodzi ją okoliczność, że jest to wciąż rosnący rynek. Istotne jest też doświadczenie na rynku oraz zaplecze, w postaci własnych biur projektowych. Onde np. przejęła w ub.r. biuro IDE Projekt. Dzięki czemu może działać szybciej i skuteczniej, a to jest istotne w cyklu budowy.Oprócz budownictwa instalacji farm wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych, Onde przygotowuje się do udziału w wykonawstwie instalacji offshore.- Rozważamy różne scenariusze, obserwujemy rynek i nie wykluczamy zaangażowania również w morską energetykę wiatrową, jednak w jej lądową część tzn. przyłącza oraz stacje elektroenergetyczne – mówi prezes zarządu.Spodziewane kolejne aukcje budowy instalacji OZE, jak i realizacja planów rozszerzenia działalności Onde, w tym o realizację na własny rachunek (w oparciu o model DBS - Develop-Build-Sell) inwestycji w farmy fotowoltaiczne, wymagają dalszych inwestycji.W I kwartale 2021 r. spółka odnotowała 229 mln zł przychodów. Łączna wartość naszych zleceń na koniec marca 2021 r. do realizacji wynosiła 1 017 mln zł. Ale potrzeby kapitałowe do realizacji planów są wysokie.- Dlatego w celu dokapitalizowania rozważamy wejście na GPW lub pozyskanie inwestora strategicznego – informuje Paweł Średniawa.