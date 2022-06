Onde pozyskało duży kontrakt na farmę wiatrową

Firma Onde pozyskała warty 24 mln zł kontrakt na część prac budowlanych w związku z budową 32,4-megawotwej farmy wiatrowej w województwie zachodniopomorskim realizowaną przez Enertrag.

Onde pozyskała warty 24 mln zł kontrakt na część prac budowlanych w związku z budową 32,4-megawotwej farmy wiatrowej w województwie zachodniopomorskim.

Onde wybuduje drogi i fundamenty pod wiatraki

Spółka podała, że zlecenie obejmuje wybudowanie dróg i fundamentów pod elektrownię wiatrową, złożoną z dziewięciu turbin Vestas.

Onde poinformowała ponadto, że termin zakończenia prac to II kwartał 2023 roku, a inwestorem projektu jest Enertrag, dla którego firma realizuje obecnie dwa kontrakty w tym samym regionie.

- To już trzecia nasza realizacja dla tego inwestora, co nas bardzo cieszy, bo to dowód nie tylko dobrych relacji, ale też zaufania do naszych kompetencji - mówi Piotr Gutowski, wiceprezes Onde.

Idą lepsze czasy dla wiatraków

- Dalej pracujemy nad rozbudową naszego backlogu i spodziewamy się, że będzie rósł w najbliższych miesiącach. Inwestycje w OZE muszą wyraźnie przyspieszyć z uwagi na potrzebę uniezależnienia od paliw kopalnych - dodał Piotr Gutowski.

Zarząd Onde wskazuje, że zgodnie z deklaracjami rządu, już w czerwcu 2022 mają zostać zniesione ograniczenia w budowie lądowych farm wiatrowych, zapisane w tzw. ustawie 10H.

- Po wejściu nowelizacji w życie, nastąpi ponowny boom w zakresie dewelopmentu farm wiatrowych, który przełoży się wkrótce na inwestycje w nowoczesne, wydajne parki wiatrowe - uważa Piotr Gutowski.

Onde jest wykonawcą infrastruktury dla OZE, w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Firma jest częścią grupy budowlanej Erbud.

