Onde z umową na 38 mln zł

Onde poinformowało w poniedziałek o zawarciu umowy na przebudowę ulic i dróg rowerowych w Toruniu. Wartość kontraktu 37,99 mln zł netto.

Jak wynika z kontraktu, przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO - zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu." Zamawiającym jest gmina miejska Toruń.

Wartość podpisanej w poniedziałek umowy to 37,99 mln zł netto. Ostateczny termin realizacji kontraktu to 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zadanie obejmuje m. in. przebudowę jezdni, ścieżek rowerowych, chodników i ciągów pieszych, budowę promenady wzdłuż Wisły, przebudowę istniejących sieci technicznych, wzmocnienie skarp, budowę schodów terenowych i zejść do Wisły nr 2, 3 i 4, a także wykonanie i podłączenie 4 kamer monitoringu miejskiego i 2 punktów wi-fi na wysokości ul. Żeglarskiej i Łaziennej oraz urządzenie zieleni z nawodnieniem na wysokości ul. Św. Ducha.

To kolejny kontrakt pozyskany przez spółkę w ostatnich tygodniach. Pod koniec kwietnia Onde zawarło umowę na roboty budowlane obejmujące dostawę, montaż i uruchomienie systemu fotowoltaicznego dla 19 projektów fotowoltaicznych. Całkowita wartość tego kontraktu to ok. 50 mln zł netto.

Onde zakończyło ubiegły rok zyskiem netto w wysokości 46,2 mln zł przy przychodach 1217,4 mln zł, wobec zysku 32,8 mln zł przy przychodach 586,3 mln zł rok wcześniej.

