Onde zaprezentowało wyniki za 2022 rok. Ma apetyt na kolejne rynki zagraniczne

Grupa Onde w 2022 roku osiągnęła blisko 1,1 mld zł przychodów ze sprzedaży, notując 7,2 mln zł zysku netto wobec nieco ponad 1,2 mld zł przychodów i 46,2 mln zł zysku netto w 2021 roku. Na koniec 2022 portfel zamówień grupy wyniósł 900 mln zł, wobec 925 mln zł rok wcześniej.

- To był bardzo trudny rok na prowadzenie biznesu, a mimo to wypracowaliśmy relatywnie dobre rezultaty. Szczególnie w drugiej połowie roku, kiedy to ceny materiałów ustabilizowały się, a my dzięki temu mogliśmy kalkulować nasze oferty adekwatnie do kosztów - mówi Paweł Średniawa, prezes zarządu Onde.

Onde w 2022 weszło na rynek litewski i chce kontynuować ekspansję zagraniczną. Przygląda się m.in. pozostałym krajom bałtyckim czy rynkowi niemieckiemu. Na koniec 2022 grupa miała własne projekty OZE o łącznej mocy około 788 MW.

Onde podsumowało 2022 rok. Zarząd spółki specjalizujące się w wykonawstwie instalacji OZE wskakuje, że miniony rok stał pod znakiem wybuchu wojny w Ukrainie i jej konsekwencji.

Rok z wahaniami kursów walut, wzrostem cen materiałów, energii i kosztów finansowania

Zaznacza, że w efekcie grupa podobnie jak inni przedsiębiorcy mierzyła się w 2022 roku z licznymi wyzwaniami, tj. wahaniami kursów walut i deprecjacją polskiej waluty, wzrostem cen materiałów budowlanych, surowców i komponentów, energii oraz szeregu usług, a także gwałtownym wzrostem kosztów finansowania związanych ze wzrostem stóp procentowych.

Dodatkowo w ważnym dla grupy segmencie budownictwa farm wiatrowych wciąż panował zastój związany z procedowaniem zmian w tzw. ustawie 10H , choć uchwalona w marcu 2023 roku nowelizacja ustawy zdaniem Onde istotnie poprawiła jego perspektywy.

Niemniej, jak wskazała spółka, w 2022 roku „w zmiennym i nieprzewidywalnym środowisku, wielu inwestorów zamierzających realizować projekty OZE wstrzymało się z decyzjami”.

Grupa Onde w 2022 roku osiągnęła prawie 1,1 mld zł przychodów ze sprzedaży, co rok do roku oznacza spadek o 10,2 proc., i odnotowała 7,2 mln zł zysku netto, czyli o 84,5 proc. mniejszy niż w 2021 roku. Firma znaczyła, że IV kwartał 2022 roku przyniósł jej mocne odbicie rentowności. Przy 237,4 mln zł przychodów zysk netto wyniósł 5 mln zł, co stawi aż 70 proc. wyniku rocznego.

Z portfela zleceń o wartości około 900 mln zł do zrealizowania w tym roku jest ponad 800 mln zł

- Czwarty kwartał pozwolił nam na znaczne uzupełnienie naszego backlogu, który na koniec roku wyniósł około 900 mln zł, co jest wielkością porównywalną z zeszłoroczną. Co więcej, na początku 2023 r. pozyskaliśmy sporo kontraktów o łącznej wartości ponad 370 mln zł- dodaje Paweł Średniawa.

Ze wskazanego portfela zleceń o wartości około 900 mln zł do zrealizowania w tym roku jest ponad 800 mln zł. Dla porównania – rok 2022 grupa rozpoczynała z portfelem zleceń 925 mln zł.

Spółka podała, że rok 2022 był dla grupy Onde rekordowy pod względem skali wykonawstwa w segmencie OZE - grupa zakończyła realizację 20 projektów wiatrowych oraz 26 farm fotowoltaicznych, o łącznym potencjale wytwórczym na poziomie ponad 0,9 GW.

Pierwsze przychody z budownictwa OZE za granicą na rynku litewskim

Firma zwraca też uwagę, że w 2022 roku osiągnęła pierwsze przychody z budownictwa OZE za granicą, na rynku litewskim, a aktywność na tamtejszym rynku przyniosła kolejne owoce, w postaci umowy podpisanej na początku 2023 roku o wartości około 26 mln euro.

– Weszliśmy na rynek litewski i chcemy kontynuować ekspansję zagraniczną. Przyglądamy się m.in. pozostałym krajom bałtyckim, Rumunii, a także oczywiście rynkowi niemieckiemu, gdzie chcielibyśmy zrealizować akwizycję lub rozwijać się organicznie. Ciekawy może być dla nas również rynek offshore, ponieważ mamy kompetencje, aby wykonywać lądowe części tych instalacji – mówi Paweł Średniawa.

Grupa na koniec 2022 miała projekty własne o łącznej mocy około 788 MW, z czego około 69 MW to projekty wiatrowe.

- Jeśli chodzi o segment deweloperski, to czekamy na ustabilizowanie się cen energii, aby pozyskać partnera strategicznego dla portfela projektów OZE. Jednocześnie przygotowujemy do sprzedaży naszą pierwszą własną farmę PV „Cyranka”. Pozyskane w ten sposób środki umożliwią nam start kolejnych inwestycji na własny rachunek – tłumaczy Paweł Średniawa.

