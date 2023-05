Onde zwiększa przychody, ale notuje stratę

W I kwartale 2023 r. giełdowa spółka Onde, specjalizująca się w wykonawstwie instalacji dla energetyki odnawialnej, osiągnęła 182,7 mln zł przychodów, wobec 179 mln w tym samym okresie rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2023 r. na wynikach Onde zaważyła sezonowość i wysokie ceny materiałów.

Spółka podpisała jednocześnie w tym okresie kontrakty o dwukrotnie wyższej wartości, niż w pierwszym kwartale 2022 r.

Zarząd z optymizmem patrzy więc ma dalszą część roku.

W pierwszym kwartale 2023 r. giełdowa spółka specjalizująca się w wykonawstwie instalacji dla odnawialnych źródeł energii (OZE) osiągnęła 182,7 mln zł przychodów, wobec 179 mln w tym samym okresie rok wcześniej. Jednak z uwagi na ciążące wciąż na rentowności ceny materiałów, komponentów oraz ogólną sytuację makroekonomiczną, nie pozwoliło to Onde na wypracowanie zysków.

Onde w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. odnotowała 3,3 mln zł straty operacyjnej

Firma w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. odnotowała 3,3 mln zł straty operacyjnej przy 1 mln zł zysku przed rokiem. Wynik netto ukształtował się na poziomie -4,9 mln zł wobec kilkunastu tysięcy złotych zysku w pierwszym kwartale 2022 roku.

- Pierwszy kwartał w branży, w której działamy, charakteryzuje się słabszymi, wobec kolejnych okresów, wynikami. Tym razem dodatkowo obciążone zostały one kilkoma kontraktami budżetowanymi przed skokowymi wzrostami cen materiałów - tłumaczy Paweł Średniawa, prezes Onde.

- W samym pierwszym kw. 2023 r. podpisaliśmy jednak kontrakty na bieżących cenach o wartości 163 mln zł, co stanowi kwotę o 80 proc. wyższą, niż w tym samym okresie przed rokiem. W tej puli jest też duży - wart 26 mln euro- kontrakt na Litwie. Zmieniające się proporcje, przyniosą poprawę rentowności w dalszej części roku. Obecnie nasz portfel zamówień ma wartość ok. 900 mln zł i jest poziomem zbliżony do zeszłorocznego - dodaje.

Wśród ostatnich umów Onde jest kolejne zlecenie zagraniczne dotyczące robót przy realizacji 80-MW farmy wiatrowej na Litwie oraz największy w historii spółki projekt PV - obejmujący budowę trzech elektrowni zlokalizowanych na terenie całej Polski o łącznej mocy 122 MW. Tym samym moc realizowanych przez spółkę instalacji przekroczyła już 4 GW.

Mocne postawienie na OZE w Polsce znacznie poszerzy wielkość rynku

W ostatnich miesiącach, wraz z liberalizacją ustawy 10H, pozytywnie zmieniło się też otoczenie legislacyjne spółki. Rząd pracuje również nad aktualizacją założeń "Polityki energetycznej Polski do 2040". Według deklaracji Ministerstwa Klimatu i Środowiska docelowa moc zainstalowana w OZE ma wzrosnąć już w 2030 r. do 50 GW, przy 22 GW obecnie.

- Mocne postawienie na OZE w Polsce znacznie poszerzy wielkość rynku, czego Onde, jako jeden z liderów, będzie znaczącym beneficjentem. Liberalizacja tzw. ustawy odległościowej, choć nie jest rozwiązaniem idealnym, odblokuje część potencjału w segmencie wiatrowym. Skrócenie minimalnego dystansu farmy wiatrowej od zabudowań do 700 m, pozwoli na wybudowanie około 3-4 GW nowych mocy do 2030 r. Umożliwi także na zastosowanie nowocześniejszych technologii i urządzeń o dużo większej mocy - ocenia Paweł Średniawa.

- Jeśli chodzi o segment deweloperski, to podtrzymujemy chęć sprzedaży farmy fotowoltaicznej Cyranka, a pozyskane fundusze pozwolą nam kontynuować rozwój projektów i realizację kolejnych własnych farm PV - dodaje.

Onde jest generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce z 80-proc udziałem tego typu realizacji w przychodach. Spółka zrealizowała ponad 400 inwestycji OZE o łącznej mocy przekraczającej 4 GW. Onde jest częścią grupy kapitałowej Erbud - jednej z największych polskich grup budowlanych.

