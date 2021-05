Opolskie: Ponad 5,5 mln zł z budżetu województwa na drogi rolne

W tym roku na przebudowę lub budowę nowych dróg dojazdowych do pól samorząd województwa przeznaczy ponad 5,5 mln złotych. Jak informuje biuro prasowe opolskiego urzędu marszałkowskiego, w ramach tegorocznego budżetu zostanie sfinansowane 25 inwestycji.

Według informacji opolskiego urzędu marszałkowskiego, zarząd województwa wybrał 25 projektów, które zostaną dofinansowane w ramach regionalnego programu przebudowy i budowy dróg rolnych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 5,5 mln złotych, modernizacji zostanie poddane prawie 25 km dróg.

Co roku urząd marszałkowski dofinansowuje budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do ewidencji gruntów. Pieniądze pochodzą z opłat wnoszonych przez inwestorów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Stanowią dochód województwa, ale trzeba je - obligatoryjnie - przeznaczać na cele wskazane w ustawie o ochronie gruntów rolnych - m.in. na drogi dojazdowe, rekultywację, zakup sprzętu informatycznego. W tym roku, blisko sto tysięcy złotych zostało podzielone na sześć wniosków powiatowych na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. Otrzymają ją powiaty prudnicki, krapkowicki, głubczycki, kluczborski, strzelecki i nyski.

Jak informuje urząd marszałkowskim w latach 2013-2020 samorządy gminne z województwa opolskiego otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa w kwocie ponad 31 milionów złotych do przebudowanych i wybudowanych 173 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

