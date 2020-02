Opóźniona budowa dróg i kolei kosztuje nas zdrowie i miliardy złotych

Koszty społeczne i środowiskowe związane z opóźnieniem obecnie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, można oszacować na wyemitowanie dodatkowych ponad 510 tys. ton dwutlenku węgla do atmosfery oraz ok. 2,1 mld zł strat z powodu opóźnień w transporcie osób i towarów.

Jazda, w czasie której często dochodzi do zatrzymywania pojazdu, a następnie późniejszego częstego przyspieszana, wpływa ponadto na istotny wzrost zużycia paliwa, co ma bezpośrednie przełożenie na emisje spalin.Wyniki badań naukowych wskazują na to, że ruch drogowy w warunkach występowania zatorów powoduje wzrost zużycia paliwa nawet o 80 proc. w stosunku do normalnych warunków jazdy.- FPP i CALPE zakładając, że wystąpienie opóźnień w realizacji inwestycji w przypadku wszystkich obecnie poważnie zagrożonych odcinków oraz pozostałych 10 proc. projektów średnio o 26 miesięcy stwierdza, że utrudnienia w realizacji inwestycji przyczyniłyby się do wyemitowania dodatkowych ponad 510 tys. ton dwutlenku węgla do atmosfery -- wskazano w analizie.- FPP i CALPE stwierdzają również, że można oczekiwać, że łączny dodatkowy czas spędzony w podróży z powodu opóźnienia inwestycji wyniesie łącznie 28,3 mln godzin, z czego 20,3 mln godzin przez pojazdy osobowe oraz 8 mln godzin przez samochody dostawcze i ciężarowe różnego typu . Oszacowana w uproszczeniu strata ekonomiczna spowodowana tymi opóźnieniami wynosi łącznie 2,1 mld zł - podsumowano.