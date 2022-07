Opozycja krytykuje plany CPK, bo doprowadzą do krzywdy ludzi

Posłowie KO, Polski 2050, KP-PSL i Lewicy wezwali w środę do odrzucenia projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dotyczy ona odszkodowań za wywłaszczenia pod inwestycje publiczne, takie jak m.in. CPK.

Opozycja przekonuje, że w wyniku budowy CPK "ponad 20 tys. osób grozi wywłaszczenie z ich terenu". Nie chodzi jedynie o tereny pod budowę samego lotniska, ale także kolej dużych prędkości.

Posłowie opozycji informują, że właścicielom nieruchomości, które mają być przejęte pod CPK, proponuje się 30-40 proc. wartości.

W odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma zostać wybudowany Port Lotniczy Solidarność.

W konferencji prasowej w Sejmie wzięli udział posłowie Maciej Lasek (KO), Gabriela Lenartowicz (KO), Mirosław Suchoń (Polska 2050), Stefan Krajewski (KP-PSL) i Karolina Pawliczak (Lewica).

Projekt noweli o gospodarce nieruchomościami zmienia sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne, jak np. Centralny Port Komunikacyjny.

Wycena plus bonus

Zgodnie z projektem odszkodowanie zostanie w każdym przypadku powiązane z wartością rynkową nieruchomości. Do odszkodowania dodawany będzie bonus pieniężny, który wyniesie bazowo 10 proc. wartości nieruchomości. Bonus w wysokości 20 proc. dotyczyć będzie wartości budynków zlokalizowanych na nieruchomości i wartości lokalu mieszkalnego.

Bonus pieniężny ma być zryczałtowanym ekwiwalentem kosztów przeprowadzki czy czynności prawnych - dotychczas nierefundowanych. Będzie również dodatkowym wynagrodzeniem za przejęcie nieruchomości pod inwestycję celu publicznego - wskazali projektodawcy.

Suchoń oświadczył na środowej konferencji, że politycy opozycji chcą odrzucenia projektu noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- Ta ustawa jest po prostu zła i będzie krzywdzić ludzi - powiedział.

20 tys. poszkodowanych

Zaznaczył, że posłowie Polski 2050 w drugim czytaniu złożą wniosek o odrzucenie przedłożenia - "licząc na opamiętanie się tej władzy, która tak bezczelnie prowadzi ten projekt i niszczy życie ludzi".

- Mieszkańcy nie są przez spółkę i rząd wysłuchiwani - oświadczył Maciej Lasek.

Jak dodał, w wyniku budowy CPK "ponad 20 tys. osób grozi wywłaszczenie z ich terenu". Zaznaczył, że nie chodzi jedynie o tereny pod budowę samego portu, a także kolej dużych prędkości.

- Jest to zamach na własność. Jest to kradzież mienia, jeżeli właścicielom proponuje się 30-40 proc. wartości - ocenił z kolei poseł Krajewski.

Odniósł się on do informacji przedstawionych w materiale Polsat News, gdzie mieszkańcy gminy Baranów, zgłaszający się do programu dobrowolnych nabyć otrzymywali szacunkowe wyliczenia kwot, które mogą otrzymać za swoje nieruchomości.

Suchoń ocenił zaś, że wprowadzenie w życie przedłożenia w obecnym kształcie, pozwoli spółce odpowiedzialnej za budowę CPK "zmieniać plany zagospodarowania przestrzennego" - w efekcie - "blokować inwestycje w gminach".

Arogancja władzy

Pawliczak w czasie konferencji powiedziała, że brak szerokich konsultacji społecznych projektu ustawy jest wyrazem "arogancji i buty władzy".

Podkreśliła, że inwestycja CPK powinna być "zawieszona i zweryfikowana".

- Wszystkie podpisane (przez spółkę) umowy i zobowiązania powinny być sprawdzone i skontrolowane przez właściwe i powołane do tego służby - dodała posłanka Lewicy.

Gabriela Lenartowicz zaapelowała, aby wszyscy zainteresowani obywatele pojawili się 4 sierpnia w Sejmie podczas publicznego wysłuchania. Dodała, że na tydzień przed wysłuchaniem trzeba będzie złożyć pisemnie chęć wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym.

We wtorek sejmowa komisja infrastruktury miała rozpatrzyć projekt noweli o gospodarce nieruchomościami, ostatecznie przyjęto jednak wniosek o przeprowadzenie 4 sierpnia wysłuchania publicznego ws. projektu.

3 tysiące hektarów

Centralny Port Komunikacyjny jest własnością Skarbu Państwa. Spółka została powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej.

Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obecnie jest nim wiceminister infrastruktury oraz funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

CPK ma powstać między Warszawą a Łodzią i zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie ma być w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejść mają też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ok. 300 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK ma powstać również Airport City. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

