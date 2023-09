Orlen Projekt podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu umowę warunkową zakupu 74,11 proc. udziałów spółki Energop – poinformował Orlen w poniedziałek. Transakcja ma umożliwić Grupie Orlen zabezpieczenie realizacji projektów m.in. w zakresie infrastruktury krytycznej.

Do 2030 roku Orlen przeznaczy około 170 mld zł na projekty infrastrukturalne

Zgodnie z poniedziałkową informacją koncernu, Orlen Projekt podpisał z ARP umowę warunkową zakupu całego pakietu 74,11 proc. udziałów spółki Energop z siedzibą w Sochaczewie, która specjalizuje się m.in. w produkcji rurociągów przemysłowych. Pozostałe udziały - wskazano - należą do Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Jak zaznaczono, warunkiem ostatecznej realizacji transakcji jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Włączenie spółki Energop do Grupy Orlen będzie wspierać nasze plany dotyczące rozwoju kluczowych obszarów działalności. Do 2030 roku koncern przeznaczy ok. 170 mld zł na projekty infrastrukturalne związane z produkcją rafineryjną, wydobyciem i obrotem gazem oraz produkcją petrochemiczną" - przekazał prezes zarządu Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

W opinii cytowanego w informacji wiceministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego transakcja jest korzystna dla obu stron. Ocenił, że dla spółki Energop i jej pracowników wejście do Grupy Orlen to szansa rozwoju, a dla Orlenu przejęcie wiąże się z zabezpieczeniem wykonania ważnych inwestycji. "Wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa dla wzmocnienia bezpieczeństwa surowcowo-energetycznego państwa jest jednym z naszych priorytetów" - podkreślił Małecki.

W Orlenie powstaje struktura operacyjna o profilu inżynieryjno-wykonawczym

Dodał, iż połączenie wiedzy i umiejętności kadry obu firm "przyniesie wiele korzyści, również z punktu widzenia efektywności realizacji projektów związanych z infrastrukturą krytyczną".

W efekcie transakcji - poinformowano - w Grupie Orlen ma powstać struktura operacyjna o profilu inżynieryjno-wykonawczym, wyspecjalizowana w realizacji inwestycji przemysłowych, gdzie ważnym elementem mają być zaawansowane technologicznie rurociągi. Jak zauważono, oprócz rurociągów przemysłowych Energop wytwarza również konstrukcje stalowe, zbiorniki i elementy towarzyszące instalacjom rurociągowym, a jego oferta obejmuje zarówno prefabrykację, jak i kompletny montaż.

"Orlen Projekt posiada status spółki celowej, powołanej do realizacji dla Grupy Orlen wybranych projektów inwestycyjnych w zakresie m.in. infrastruktury przemysłowej. Wiele z tych zadań już teraz jest pośrednio lub bezpośrednio wykonywanych przez Energop. W 2022 roku aż 80 proc. prac realizowanych przez tę firmę było wykonywanych dla Grupy Orlen" - przekazał cytowany w komunikacie prezes zarządu spółki Orlen Projekt Marcin Kasza.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl