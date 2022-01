Orlen szuka budowniczego elektrowni fotowoltaicznej w Trzebini

Orlen Południe planuje budowę w Trzebini elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1,5 MW i stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka ogłosiła w tej sprawie zapytanie ofertowe. Odpowiedzi w tym postępowaniu można składać do 28 lutego.

Elektrownia fotowoltaiczna, jej główne komponenty i systemy muszą być zaprojektowane i wykonane na czas pracy nie krótszy niż 25 lat od momentu przekazania elektrowni do eksploatacji - podkreślono w ogłoszeniu.

Teren przeznaczony pod budowę elektrowni fotowoltaicznej znajduje się na terenie Orlen Południe oraz częściowo na terenie Terminala Paliw w Trzebini.

Wybudowany obiekt przyłączony będzie do sieci elektroenergetycznej spółki Energomedia, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

Jak poinformowano w opublikowanej dokumentacji zapytania ofertowego "Budowa pod klucz farmy fotowoltaicznej w Orlen Południe SA - Zakład Trzebinia" zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do końca tego roku.

Spółka wyjaśniła w ogłoszeniu, że celem postępowania jest wyłonienie realizatora przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu projektów wykonawczych, dostawie, montażu i wykonaniu przyłącza do sieci elektroenergetycznej oraz rozruchu i przekazaniu do eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1,5 MW oraz stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W dokumentacji zapytania ofertowe wskazano, że teren przeznaczony pod budowę elektrowni fotowoltaicznej znajduje się na terenie Orlen Południe oraz częściowo na terenie Terminala Paliw w Trzebini. Zaznaczono przy tym, że wybudowany obiekt przyłączony będzie do sieci elektroenergetycznej spółki Energomedia, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

"Elektrownia fotowoltaiczna, jej główne komponenty i systemy muszą być zaprojektowane i wykonane na czas pracy nie krótszy niż 25 lat od momentu przekazania elektrowni do eksploatacji" - podkreślono w ogłoszeniu Orlen Południe. Spółka wyznaczyła termin zakończenia składania ofert w tym postępowaniu na 28 lutego.

Orlen Południe z siedzibą w Trzebini (Małopolskie) to podmiot zależny PKN Orlen, posiadający 100 proc. udziałów w tamtejszej spółce Energomedia, która jest przedsiębiorstwem energetyki przemysłowej, zajmującym się produkcją, dystrybucją i sprzedażą mediów energetycznych, w tym energii elektrycznej, ale też ciepła w parze i gorącej wodzie, sprężonego powietrza, gazu ziemnego oraz wody przemysłowej i pitnej.

Z kolei Orlen Południe, spółka Grupy Orlen zarządzająca m.in. biorafinerią w Trzebini, specjalizuje się w produkcji i sprzedaży biopaliw, biokomponentów, parafin, rozpuszczalników oraz produktów uzyskiwanych podczas przerobu ropy naftowej i regeneracji olejów.

We wrześniu 2021 r. PKN Orlen informował, że przekształcanie Orlen Południe w nowoczesną biorafinerię to ważny element strategii Grupy Orlen, która przewiduje nakłady inwestycyjne na poziomie 30 mld zł w zrównoważony wzrost. Koncern wskazywał wówczas, że obszar ten będzie też wspierać rozwój paliw alternatywnych, w tym wodoru.

W listopadzie 2021 r. w biorafinerii Orlen Południe w Trzebini uruchomiono instalację do produkcji glikolu propylenowego zbudowaną za ok. 400 mln zł. To pierwsza w Polsce i największa w Europie tego typu instalacja. Jej zdolności wytwórcze, według koncernu, wynoszące 30 tys. ton rocznie pokryją 75 proc. krajowego zapotrzebowania na glikol.

Integralną częścią instalacji glikolu w Trzebini jest pierwszy w Polsce hub wodorowy, w którym roczna produkcja wodoru wyniesie 16 Nm3, z czego 75 proc. będzie przeznaczone do produkcji glikolu, a pozostałe 25 proc., po doczyszczeniu, jako paliwo wodorowe. Moce produkcyjne hubu wyniosą 350 ton rocznie czystego wodoru dla motoryzacji, w tym docelowo dla floty komunikacji miejskiej w Krakowie i w aglomeracji śląskiej.

Zgodnie ze strategią Orlen2030, koncern zamierza w tym czasie osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych, przy czym 1,7 GW zapewnić mają morskie farmy wiatrowe, a 0,8 GW źródła elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. Grupa Orlen planuje redukcję emisji CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. na MWh w obszarze energetyki.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl