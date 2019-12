Osiem ofert na budowę autostrady A2 na wschód od Warszawy. Chiński Stecol najtańszy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała osiem ofert w przetargu na budowę jednego z trzech odcinków autostrady między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami.

Stecol wejdzie na kolejną budowę?

W środę nie podano, którą technologię wskazali poszczególni oferenci. Wcześniej GDDKiA zapowiadała również, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą (przy braku odwołań) może nastąpić w maju 2020 r.Przypomnijmy, że Stecol ma już na swoim końce wygrany duży przetarg dla GDDKiA. W sierpniu 2019 r. chińska firma pozyskała zlecenie na budowę odcinka drogi ekspresowej S14, będącego częścią przyszłej Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Wartość umowy wynosi przeszło 0,7 mld zł brutto.W ten sposób Stecol osiągnął po blisko dwóch latach startowania w przetargach GDDKiA swój cel i wszedł na polski rynek drogowy.Spółka wygrała nawet wcześniej, w 2018 r., dwa duże przetargi (S52 Północna Obwodnica Krajowa i DK47 Rdzawka - Nowy Targ), ale została później odrzucona po odwołaniach konkurencji do KIO. Spółka miała też najtańszą ofertę w postępowaniu budowę obwodnicy Praszki, ale została ona odrzucona przez GDDKiA z powodów formalnych.Stecol wchodzi w skład PowerChina, jednej z największych chińskich grup budowlanych. W Polsce jest ona aktywna już od 2012 r. Pracuje m.in. przy inwestycjach dotyczących sieci przesyłowych dla PSE, a także robót hydrotechnicznych dla Wód Polskich. Ponadto była też bliska pozyskania kontraktu na spalarnię odpadów w Warszawie, gdzie przetarg finalnie został unieważniony.Już w marcu 2018 r. Ji Qi, dyrektor generalny na Europę w Stecol Corporation, w rozmowie z portalem WNP.PL , zapowiadał starania o osiągnięcie kluczowej pozycji w polskim budownictwie.W sierpniu 2019 r. Wojciech Karmasz, wicedyrektor Stecol Corporation w Europie, mówił WNP.PL , że umowa na S14 to dla spółki „zakończenie pewnego etapu i otwarcie nowego”.- Włożyliśmy dużo pracy, przygotowując wejście na polski rynek - wygraliśmy zresztą wcześniej przetarg na budowę S52, ale zostaliśmy odsunięci od realizacji tego projektu pomimo korzystnego dla nas orzeczenia sądowego. S14 jest więc naszym odroczonym polskim debiutem - podkreślał Karmasz.- Traktujemy tę inwestycję jako pierwszy krok do zwiększenia swojej obecności w Polsce i na innych rynkach europejskich. Myślimy nie tylko o inwestycjach drogowych, ale i kolejowych. W obydwu dziedzinach mamy ogromne doświadczenie - podkreślał również.Odnosząc się do potencjału firmy wskazał natomiast, że Stecol ma polsko-chiński zespół inżynieryjny, który „łączy wiedzę merytoryczną ze znajomością lokalnych realiów”.- Będziemy go oczywiście rozbudowywać, także pod kątem następnych przetargów i inwestycji. Jesteśmy też powiązani kontraktami z kilkoma partnerami. Rozmawiamy również z kolejnymi podwykonawcami - sami zresztą się do nas zwracają. Będziemy także kompletować park maszynowy, kupując i dzierżawiąc potrzebny sprzęt - wyjaśniał wicedyrektor.