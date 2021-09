Osiem ofert na budowę odcinka S19

Osiem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica – Jawornik (woj. podkarpackie) – poinformował Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA. Długość tego odcinka, który będzie też częścią Via Carpatia, to 11,6 km.

W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Strzyżów-Żarnowa, który zlokalizowany będzie w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R.

Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Domaradz, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku.

Rzecznik dodał, że najniższą ofertę na kwotę ponad 1,25 mld zł złożyła firma Intercor.

Pozostałe oferty złożyły: Budimex - ponad 1,4 mld zł; konsorcjum firm Metrostav Infrastructure (lider), Metrostav Polska (partner) - ponad 1,4 mld zł; PORR SA - ponad 1,5 mld zł; konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider), Acciona Construcción (partner) - ponad 1,6 mld zł; konsorcjum firm Stecol Corporation (lider), Skabud i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI (partnerzy) - ponad 1,7 mld zł; Polaqua - ponad 1,8 mld zł i Strabag - też ponad 1,8 mld zł.

Jak zaznaczył Wysocki, w ramach inwestycji powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. "Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica - Jawornik i Jawornik - Domaradz" - wyjaśnił.

Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Domaradz, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. Jak powiedział Wysocki, w śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna służąca także m.in. służbom ratowniczym jako wjazd awaryjny na S19 przez Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik, które powstanie w ramach budowy odcinka Babica-Jawornik.

Wykonawca tego odcinka będzie musiał też wybudować m.in. 7 estakad na bardzo wysokich podporach, w tym największą estakadę o długości ok. 1,1 km rozpiętą nad doliną na filarach o wysokości ok. 100 m od poziomu terenu. Powstanie również 6 wiaduktów, 3 przejścia dla zwierząt.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. Dlatego już na etapie opracowania koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża.

Jak powiedział Wysocki, teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie rzekami i potokami. "Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych" - dodał.

Na terenie, na którym powstanie odcinek występuje m.in. 13 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Do tej pory oddano do ruchu ponad 30 km, ponad 64 km jest w realizacji, a ok. 74 w przygotowaniu.

S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Droga ta będzie w Polsce częścią szlaku Via Carpatia. Trasa ta ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

