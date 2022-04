Osiem ofert w przetargu na budowę S17 w lubelskim

Osiem ofert wpłynęło w przetargu na budowę drogi ekspresowej S17 między Tomaszowem Lubelskim a Hrebennem. Połowa z nich zmieściła się w zaplanowanym budżecie na inwestycję, który wynosi ok. 664,8 mln zł – podała w poniedziałek GDDKiA.

Jak podano w komunikacie, osiem ofert wpłynęło na projekt i budowę drogi ekspresowej S17 z Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego. Cztery oferty mieszczą się w kwocie, jaką GDDKiA przewidziała na zrealizowanie inwestycji tj. 664,8 mln zł.

Najniższe oferty zaproponowały firmy: Budimex - 598 3 mln zł, Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret - 603,3 mln zł, konsorcjum firm Porr (lider), Antex II (partner) - 624,5 mln zł, konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider), Acciona Construcción (partner) - 655,6 mln zł. Natomiast najwyższa oferta opiewała na 739,5 mln zł.

Odcinek od Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego będzie liczył ok. 17,5 km. Nowa trasa rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie przetnie obecną drogę krajową i przebiegać będzie po jej zachodniej stronie. Następnie ominie Lubyczę Królewską i dalej przebiegnie w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego.

GDDKiA przypomniała, że to ostatni z ogłoszonych w grudniu ub. r. przetargów na realizację trzech fragmentów drogi ekspresowej S17 na południe od Zamościa w kierunku przejścia granicznego w Hrebennem.

"W sumie na trzy ogłoszone przetargi wpłynęło 26 ofert. Nasz budżet na realizację trzech odcinków S17 to ok. 1,95 mld zł, a suma z trzech najtańszych ofert to ok. 1,86 mld zł. Oznacza to, że trzy najtańsze oferty (po jednej z każdego postępowania) stanowią ok. 95 proc. łącznego budżetu GDDKiA przeznaczonego na realizację trzech odcinków S17" - poinformowała GDDKiA.

"To dobre informacje, wbrew temu, co dało się słyszeć ostatnio w przestrzeni publicznej. Dodatkowy czas, jaki zapewniliśmy wykonawcom na przygotowanie optymalnych ofert, nie został zmarnowany" - dodano w komunikacie.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl