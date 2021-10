Ostatni fragment obwodnicy Skawiny oddany do użytku

Ostatni, czwarty fragment obwodnicy Skawiny k. Krakowa, prowadzącej od drogi krajowej nr 44 do drogi wojewódzkiej nr 953, został we wtorek oddany do użytku. Budowa trasy o długości 2,3 km kosztowała ponad 42 mln zł.

Inwestycja dofinansowywana jest ze środków unijnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego, w wysokości ponad 31 mln zł.

Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka podkreślił, że dokończenie budowy obwodnicy Skawiny pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum tego miasta, skróci czas przejazdu oraz zwiększy komfort podróży.

Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo ruchu, a przedsiębiorcy zyskają większą dostępność do terenów inwestycyjnych.



- Otwarcie tej drogi to dobra informacja da mieszkańców gminy Skawina, ale także wszystkich mieszańców Małopolski, którzy podróżują w tej części regionu - wskazał marszałek Łukasz Smółka.



Zapowiedział, że rozpoczęły się już prace koncepcyjne zmierzające do przedłużenia nowej trasy w kierunku Izdebnika w powiecie wadowickim.

