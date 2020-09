Ostatni moment na rejestrację na Property Forum 2020!

Już 14 i 15 września w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się największe wydarzenie dotyczące rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Dwa dni debat na żywo i w sieci, wyjątkowi prelegenci, finał prestiżowych konkursów, wieczorna Gala i relacje na żywo - to wszystko podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji wydarzenia. 11 września jest ostatnim dniem rejestracji.

14.09.2020 | 13.45-14.45Jak sieci handlowe radzą sobie w nowych warunkach rynkowych? Czy nadal chcą działać w galeriach? Ulice handlowe lepszą alternatywą? Jak napisać umowy najmu na nowo? Czy obecny model sprzedaży detalicznej nie będzie już aktualny? Jak utrzymywać atrakcyjność centrów?14.09.2020 | 12.00-13.00Podaż i popyt – przed i po pandemii. Czego oczekują teraz klienci? Nowe trendy.14.09.2020 | 15.15-16.15Polskie magazyny w ostatnich latach stały się rynkowym hitem, a przez pandemię przechodzą suchą stopą. Sektor stanął przed nową szansą, związaną m.in. z przyspieszeniem rozwoju e-commerce i powrotem produkcji do Europy. Ale mierzy się też z nowymi wyzwaniami: spadkami wyników u najemców czy problemami sektora automotive. Czego obawiają się magazyny, na co liczą?15.09.2020 | 9.30-11.00Fabryki XXI wieku muszą przejść lifting czy radykalną zmianę? Klątwa pustych biurowców – czy grozi Polsce? W jakim stopniu w pandemicznej rzeczywistości plany deweloperów pozostaną aktualne, a podaż spotka się z popytem? Czy pandemia doprowadzi do spadku czynszów i wartości nieruchomości?15.09.2020 | 14.45-16.00Praca na nowo – jak zmieni się styl pracy? Jak być oddzielnie, ale razem – czy social distance zwiększy popyt na biura, a może home office spowoduje, że biura się skurczą? Który trend zwycięży? Jakie zmiany wymusi koronawirus – elastyczne powierzchnie, smart-desks, powrót do open space?15.09.2020 | 9.30-11.00Tradycyjny handel jest w odwrocie. Konsumenci przestawiają się w tryb on-line. Jak nowe trendy zmienią transport i logistykę?15.09.2020 | 11.30-12.30Pierwszy kwartał br. dla rynku transakcyjnego w Polsce był bardzo dobry i rekordowy, jeśli chodzi o sektor magazynowy. Dziś inwestorzy interesują się nieruchomościami magazynowymi i wybiórczo biurowymi. Centra handlowe i hotele na razie nie są brane pod uwagę. Jak długo utrzyma się ta sytuacja? Które sektory pozostaną bardziej odporne na efekty pandemii? Akademiki, domy seniora, obiekty z sektora „health care" – jakie jeszcze klasy aktywów będą teraz w centrum zainteresowania inwestorów?15.09.2020 | 13.15-14.15Mieszkania to klasa aktywów inwestycyjnych, która mocno zyskuje. Dziś deweloperzy nad Wisłą nie budują wyłącznie dla «Kowalskiego». Silna marka polskiej gospodarki i dynamiczny rozwój miast przyciągają inwestorów instytucjonalnych. Kto napędza gospodarkę mieszkaniową w Polsce? Jaka jest skala rynku mieszkań na wynajem? Które lokalizacje i jakie produkty są najatrakcyjniejsze? Czy pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na rynku mieszkaniowym? Jak silne są fundamenty wzrostu cen mieszkań w Polsce?