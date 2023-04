Oto jeden z najtrudniejszych technologicznie placów budowy w Polsce

Na placu budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Babica powstała hala, w której produkowane są elementy obudowy tunelu, tzw. tubingi. Budowa samego tunelu o długości ponad 2,2 km powinna rozpocząć się w tym półroczu. Drążyć go będzie maszyna TBM.

W marcu 2022 r. rozpoczęła się jedna z trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce. To ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 między Rzeszowem a Babicą.

Zakres prac obejmuje budowę pierwszego na Podkarpaciu tunelu o długości 2,3 km.

Produkcja jego obudowy odbywa się w hali prefabrykacji bezpośrednio na placu budowy.

Jak poinformowała 12 kwietnia rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus, tubingi, które powstają w hali, stanowią rodzaj cylindrycznej obudowy tunelu wykonanej z żelbetonu. Połączone tubingi tworzą pierścień.

Jedna z najtrudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w kraju

Rzeczniczka przypomniała, że prace na tą jedną z najtrudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w kraju, rozpoczęły się w marcu 2022 r. W ramach tego odcinka w Babicy powstanie m.in. pierwszy na Podkarpaciu tunel o długości ponad 2,2 km.

Rarus podkreśliła, że wykonawca rozważał różne koncepcje wykonania obudowy tunelu. Ostatecznie zdecydował się na budowę własnej hali oraz specjalnego wyposażenia, czyli linii produkcyjnej, suwnicy oraz węzła betoniarskiego.

- Hala zlokalizowana jest w Lutoryżu, w miejscu, gdzie docelowo będzie funkcjonowało Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Lutoryż). Budowę rozpoczęto w maju, a zakończono w grudniu 2022 r. - dodała.

Hala o konstrukcji stalowej ma długość ponad 126 m, jej szerokość to niemal 44 m, a kubatura to ponad 50 tys. m sześc.

Rzeczniczka poinformowała, że obiekt wyposażono w linię produkcyjną, cztery suwnice i węzeł betoniarski. Przy budynku wykonano również plac składowy mieszczący 550 pierścieni.

- Pod koniec lutego br. wykonano elementy dla pierścienia testowego (tzw. master ring), po czym 1 marca br. rozpoczęto właściwą produkcję części obudowy tunelu. Produkcja odbywa się w systemie jednozmianowym wydłużonym, tj. 10 godzin, co jest podyktowane przerwami. Na linii produkcyjnej pracuje 18 pracowników a kolejnych 40 przy wytwarzaniu koszy zbrojeniowych - podkreśliła Rarus.

Cykl przygotowania prefabrykatu od przygotowania formy do wykonania gotowego elementu trwa ok. 8-9 godzin. Jak wyjaśniła rzeczniczka, tak krótki czas wytworzenia elementu uzyskiwany jest dzięki zastosowaniu komory naparzania, w której element przebywa przez 6-8 godzin.

"W przypadku tunelu w Babicy na obudowę wykorzystanych zostanie przeszło 2230 pierścieni, jeden pierścień składa się z 10 elementów, do wyprodukowania których zostanie zużyte blisko 118 tys. m sześc. betonu" - poinformowała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Według założeń dzienna wydajność produkcyjna to 50 segmentów, czyli 5 pełnych pierścieni. Dzienne zużycie betonu to 270 m sześc., czyli ok. 33 tzw. gruszek do betonu. Waga jednego pierścienia to 132 t, a jednego segmentu do 14 t.

Powstanie pierwszy na Podkarpaciu tunelu o długości 2,3 kilometra

Tunel o długości 2255 m składał się będzie z dwóch naw, które zostaną połączone 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z naw będzie miała po dwa pasy ruchu oraz dodatkowy pas awaryjny. Technologia, know-how i maszyna do drążenia tunelu (TBM - tunnel boring machine), która ma zostać wykorzystana podczas budowy odcinka S19 Rzeszów Południe - Babica, zostały dostarczone przez firmę Acciona, partnera Mostostalu Warszawa, który jest wykonawcą odcinka.

Tunel drogowy będzie wykonywany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. TBM drążąc podziemny obiekt, jednocześnie będzie układać jego obudowę - tubingi.

Zakończenie drążenia tunelu zaplanowano na drugą połowę 2025 r.

Zakres prac obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, w tym sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. Inwestycja obejmuje także budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Lutoryż oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP Lutoryż w kierunku Rzeszowa i przy Centrum Zarządzania Tunelem).

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy realizowany jest w systemie +projektuj i buduj+. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano w połowie 2026 r.

Droga ekspresowa S19 będzie częścią szlaku Via Carpatia.

