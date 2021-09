Oto laureaci Prime Property Prize 2021 i PropTech Festival 2021

W tym roku zainteresowanie konkursem Prime Property Prize przerosło najśmielsze oczekiwania. Przysłano rekordową liczbę zgłoszeń. Oto zwycięzcy konkursu Prime Property Prize 2021 i laureaci PropTech Festival 2021.

- Cieszy mnie fakt, że jesteście Państwo z nami, zarówno codziennie czytając Propertynews.pl i Propertydesign.pl, jak i podczas wydarzeń, które organizujemy. Robimy wszystko, by dostarczyć Państwu sprawdzone i rzetelne informacje biznesowe. Mam nadzieję, iż po raz kolejny uznacie Państwo, że zarówno Property Forum, jak i jego wieczorna Gala, to dla polskiej branży nieruchomości wydarzenia ważne i prestiżowe - powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Inwestycja Roku – Rynek Powierzchni Handlowej

W kategorii Inwestycja Roku – Rynek Powierzchni Handlowej nominowane zostały: Dekada Nysa (Dekada Realty), Designer Outlet Warszawa - rozbudowa (ROS Retail Outlet Shopping), Galeria Wiślanka w Żorach (Błysk Investment Group), Park Polkowice w Polkowicach (Astrum/Dariusz Miłek), Swoja Olimpia we Wrocławiu (Womak Holding).



Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl



Inwestycją Roku na Rynku Powierzchni Handlowej został Designer Outlet Warszawa.



- Dziękuję wszystkim którzy oddali na nas głos. Budowa centrum handlowego w trakcie pandemii zdecydowanie nie była łatwym przedsięwzięciem, tym bardziej cieszymy się, że wszystkie nasze marki podtrzymały swoje zainteresowanie i udało nam się sfinalizować tę inwestycję - powiedział Marek Jakubiak, Head of CEE firmy DWS.

Inwestycja Roku – Rynek Powierzchni Biurowej

Cały artykuł tutaj

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl