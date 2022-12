Oto najbardziej zielone dziś budownictwo. Wszystko powstaje w jeden dzień

Obiekt modułowy - gotowe biuro, hotel lub przedszkole w jeden dzień? Proszę bardzo. – Zalety techniczne i funkcjonalne budynków modułowych sprawiają, że jest to najbardziej „zielona” forma budownictwa oferowana na rynku – mówi Jakub Łazowy, dyrektor zarządzający Algeco Polska.

Budownictwo modułowe ma większość zalet budownictwa tradycyjnego, w tym rozwiązania energooszczędne, ale ponadto takie, których to drugie nie posiada. Umożliwia np. elastyczne zwiększanie przestrzeni obiektu. Cechuje się też „mobilnością” - raz wyprodukowany obiekt można przenieść w inne miejsce i użyć go kilka razy, nawet do innych celów.

Cyrkularność obiektów modułowych i inne „zielone” zalety to ważne kryterium wyboru zaspokojenia potrzeb lokalowych przez inwestorów realizujących cele zrównoważonego rozwoju. Sprzyja temu postęp technologiczny - w Londynie Algeco otworzyło pierwszą restaurację spełniającą standard „net-zero” emisji CO2 zarówno samej konstrukcji, jak i w codziennej eksploatacji.

Około 80 proc. klientów Algeco Polska wybiera najem obiektu modułowego, pozostali jego zakup. Skomplikowane projekty zajmują Algeco nie więcej niż 2-3 miesiące, te proste realizuje w zaledwie kilka godzin.

Polski oddział Algeco jako pierwszy w grupie zainicjował program 5R, który znacznie przybliża firmę do stania się firmą zeroodpadową. Program ten przełożył się na redukcję w polskich oddziałach odpadów o ponad 90 proc.

Budownictwo modułowe kojarzy się z kontenerami socjalno-biurowymi, stawianymi na… placach budowy. Rosnący popyt na nie wskazuje, że klienci postrzegają je już inaczej.

- Przede wszystkim budownictwo modułowe osiąga już takie same, a w wielu przypadkach lepsze parametry techniczne, niż budownictwo tradycyjne. W pełni stosuje rozwiązania energooszczędne. W naszych obiektach oferujemy np. pompy ciepła do ogrzewania, oświetlenie ledowe, montujemy panele fotowoltaiczne. Mają one już taką izolacyjność, że np. latem nie wymagają w ogóle klimatyzacji. Dlatego oferowane moduły pozwalają tworzyć przestrzenie do pracy, nauki czy rekreacji.

Zalety, które posiada tylko budownictwo modułowe

Czy zmienia się też ich kształt, modułowe obiekty różnią się od pudełek zbudowanych niczym z klocków?

- Tak, wraz bowiem z rozwojem różnych technik elewacyjnych możemy dowolnie konfigurować przestrzeń modułową. W efekcie takie obiekty pod względem estetyki nie odbiegają już od budownictwa tradycyjnego.

Co więcej, mamy w portfolio wiele budynków, które mogłyby uchodzić za perełki nowoczesnej architektury. Przykładem jest futurystyczny kształt przedszkola w Spalt. Oddział niemiecki Algeco otworzył niedawno przedszkole z „okrągłymi narożnikami”. Co istotne, jego większa wyjątkowość sprowadza się do tego, że spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju, bo jest wysoce energooszczędny, wykorzystuje też technologię ogrzewania regeneracyjnego.

Dlatego proponuję odwrócić argumenty. Budownictwo modułowe ma przy tym wiele innych zalet, których nie posiada budownictwo tradycyjne.

Na przykład?

- Dzięki niemu możliwe jest m.in. stawianie obiektów modułowych wewnątrz lub obok hal wielkopowierzchniowych (magazynów, centrów logistycznych).

Ale chodzi przede wszystkim o jego „mobilność”. Raz wyprodukowany obiekt można przenieść w inne miejsce i użyć go nawet do innych celów. Gdy we Wrześni powstawała fabryka VW Crafter, zarząd skorzystał z naszej oferty budynku modułowego. Jednak gdy VW oddał zakład do użytku, budynek modułowy zagospodarował inny użytkownik, w innym miejscu. Teraz stoi on w Stargardzie Szczecińskim, w trzeciej lokalizacji.

Innymi słowy – to doskonały wybór dla firm, które potrzebują korzystać z przygotowanej „pod klucz” przestrzeni biurowej w lokalizacjach, w których są realizowane inwestycje.

Klienci wybierają „zielone” obiekty, bo mogą obniżyć emisje CO2

Stwarzacie w ten sposób też nową funkcjonalność.

- Właśnie. Tego rodzaju mobilność obiektów modułowych, nazywana przez nas też „cyrkularnością”, doskonale wpisuje się w różne etapy rozwoju i potrzeby klientów. Przykładowo, istniejący „baby boom” sprawił, że w samym tylko Wrocławiu postawiliśmy obiekty przedszkolne z ok. 500 modułów. Są one teraz potrzebne na osiedlach, gdzie mieszka wiele młodych małżeństw. Ale z czasem, gdy zmieni się struktura mieszkańców, niektóre z przedszkoli zmienią funkcje, np. staną się ośrodkami zdrowia lub rehabilitacji, być może zostaną przesunięte w inne miejsce.

Dlatego ta cecha budynków modułowych, w połączeniu ze wspomnianymi walorami technicznymi sprawia, że jest to najbardziej „zielona” forma budownictwa, jaka obecnie oferowana jest na rynku.

Klienci to doceniają?

- Oczywiście. To ważne kryterium wyboru w sytuacji poszukiwania sposobów zmniejszenia śladu węglowego własnej działalności, czyli realizowania przez przedsiębiorców celów zrównoważonego rozwoju. Dlatego nasza oferta w tym zakresie jest ciągle doskonalona.

Warto podać przykład oddziału Algeco w Wielkiej Brytanii. Niedawno otworzył on w Londynie pierwszą restaurację o zerowej emisji dwutlenku węgla. Spełnia standard „net-zero” zarówno w swojej konstrukcji, jak i codziennej eksploatacji.

Nie musisz kupować obiektu, możesz go wynająć

Czym jeszcze budownictwo modułowe różni się od tradycyjnego?

- Ma dwie ważne cechy. Po pierwsze pozwala ono na elastyczne formowanie przestrzeni, co nazywamy skalowalnością obiektu. Powierzchnię obiektu modułowego można zwiększyć, gdy firma rośnie i potrzeba większej powierzchni biurowej czy socjalnej. Jednak w przypadku gorszej koniunktury, klient może ją zredukować.

Po drugie oferujemy nie tylko sprzedaż obiektów modułowych, ale i ich wynajem. Jest to bardzo atrakcyjna forma dla przedsiębiorców. Koszt użytkowania budynku można w całości zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Nie trzeba amortyzować budynku, nie trzeba być właścicielem gruntu. Gdy zmieniają się preferencje, klient może zrezygnować z najmu.

Ilu klientów Algeco Polska korzysta z tej formuły?

- Około 80 proc. wybiera najem, 20 proc. zakup obiektu modułowego. Dlatego naszą podstawową działalnością jest wynajem. My inwestujemy w grunty i obiekty, klient jest ich użytkownikiem. Świadczymy też wszystkie potrzebne usługi, związane z najmem.

Jeżeli klient decyduje się na zakup obiektu modułowego, z jakim kosztem musi się liczyć?

- To zależy od kosztów materiałów, a te od co najmniej dwu lat silnie drożeją. Mogę powiedzieć, że jest to cena znacznie niższa od podobnego obiektu, powstałego w tradycyjnej formie.

Do zalet tego budownictwa należy zapewne czas realizacji. Czyli jaki?

- Skomplikowane projekty zajmują nam kilka tygodni, ale nie więcej niż 2-3 miesiące. Proste projekty realizujemy nawet w zaledwie kilka godzin.

Jaka jest stosowana przez Algeco technologia i jakie są używane materiały w tym budownictwie?

- Stosujemy technologię prefabrykacji, czyli montażu obiektu na placu budowy. A używamy wyłącznie materiałów, które nadają się do powtórnego użycia bądź recyklingu. Jest to: stal, drewno pełne i płyty wiórowe, wykładziny.

Jak odchudzić Boeinga do wagi Solarisu Urbino

Czyli samo Algeco stosuje zasady zrównoważonego rozwoju?

- Tak, i mamy na tym polu kolejne sukcesy. Jako pierwsi w grupie, Algeco Polska zainicjowała program 5R, który znacznie przybliża nas do stania się firmą zeroodpadową. Nasz program przełożył się na redukcję w polskich oddziałach odpadów o ponad 90 proc. Zmniejszyliśmy ich masę z ok. 100 ton miesięcznie – a obrazowo rzecz ujmując, wolumen o wadze samolotu Boeing 727-200 – do ok. 10 ton, czyli ciężaru małego autobusu Solaris Urbino 12.

Skąd taki skok – wcześniej było tak duże marnotrawstwo?

- Patrząc z perspektywy czasu, tak można powiedzieć. Źródłem sukcesu było to, że zaczęliśmy powszechnie zwracać uwagę, czy wszystkie wyrzucane materiały są odpadem. Okazało się, że nie. Można je używać ponownie, poddać recyklingowi, zrobić z nich co innego i dać nowe życie. Sami się zdziwiliśmy, że można…

Jak w Algeco daje się drugie życie odpadom?

- Okazało się, że odpady wełny mineralnej i płyt wiórowych, nawet zużyte, nadają się do docieplenia hal różnego rodzaju. Wprowadzimy selekcję odpadów według frakcji, co poszerzyło krąg potencjalnych odbiorców. Nawiązaliśmy współpracę z producentami wykładzin, którzy odkupują od nas wykładzinę PCV do produkcji nowej wykładziny. Podobną współpracę mamy z producentami płyt meblowych.

Co więcej, znalezienie odbiorców zużytych materiałów wygenerowało także znaczące oszczędności wynikające z ich logistyki. Sukces jest pełny, więc obecnie program jest wdrażany w innych oddziałach Algeco na całym świecie.

O grupie Algeco

Algeco – to największa marka francuskiej Modulaire Group. Modulaire jest jednym z największych dostawców usług modułowych i infrastruktury w Europie i APAC (Azja i strefa Pacyfiku). Obsługuje ok. 50 000 klientów poprzez sieć 214 magazynów, oddziałów i biur sprzedaży, w tym 15 zakładów montażowych w 21 krajach w Europie i w 3 krajach regionu APAC.

Oprócz marki Algeco, znanej w większości krajów Europy, oferta Modulaire Group występuje też pod innymi markami operacyjnymi, jak: Advanté (Wielka Brytania), BUKO Huisvesting (Holandia), Tecnifor i Locabox (Włochy), Algeco Chengdong (Chiny), Ausco (Australia).

