Otwarto drogę ekspresową S6 na odcinku Kołobrzeg-Koszalin

Szczeciński oddział GDDKiA oddał w czwartek do ruchu drogę ekspresową S6 między Kołobrzegiem a Koszalinem. Przejezdny jest już cały 130-kilometrowy odcinek S6 od Goleniowa do Koszalina. Czas przejazdu do Szczecina skróci się o ok. 40 minut.