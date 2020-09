Otwarto oferty na budowę pierwszego odcinka obwodnicy Przecławia i Warzymic

Otwarto oferty cenowe w przetargu na budowę pierwszego odcinka obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 – poinformował w poniedziałek szczeciński oddział GDDKiA. Droga ma wyprowadzić ruch tranzytowy z dwóch podszczecińskich miejscowości.

"Poznaliśmy oferty wykonawców w przetargu na realizację pierwszego odcinka obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 o długości 4,2 km. Wpłynęło łącznie sześć ofert od wykonawców, które będą teraz sprawdzane. Wszystkie mieszczą się w naszych szacunkach" - poinformował w poniedziałek szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak wskazano, najniższą cenę - 85,9 mln zł - zaproponowała firma Budimex. "Wszyscy wykonawcy zaoferowali wydłużenie gwarancji jakości do 5 lat i skrócenie czasu realizacji o 3 miesiące" - dodano.

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie brakujących projektów wykonawczych (wykonawca będzie miał na to 5 miesięcy) i wykonanie robót budowlanych (ma to zająć 15 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych). Inwestycja - jak poinformowano - będzie realizowana zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym. Ma się zakończyć ok. 27 miesięcy od podpisania umowy.

Obwodnicę Przecławia i Warzymic pierwotnie miała zaprojektować i wybudować firma Energopol Szczecin - przypomniała GDDKiA. Wykonawca opracował dokumentację i uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ale prace budowlane nie zostały rozpoczęte. GDDKiA odstąpiła od umowy z firmą w grudniu ub. r.

Zaszła też konieczność dokonania zmian w pierwotnym projekcie - chodzi o rejon węzła Szczecin Zachód. Miało to też związek z ujęciem w "Programie budowy 100 obwodnic" obwodnicy Kołbaskowa. Inwestycję podzielono na dwa odcinki: pierwszy, 4,2-kilometrowy od ronda Hakena do przecięcia z obecną DK13 w rejonie skrzyżowania do miejscowości Siadło Górne i drugi o tej samej długości od Siadła Górnego do węzła Szczecin Zachód.

Przy budowie pierwszego odcinka na drodze powiatowej między Przecławiem a Ustowem powstanie węzeł drogowy Przecław. Droga na południe od Przecławia włączy się w obecny przebieg DK13 - ten fragment ma umożliwić wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Przecławia i Warzymic, dzięki czemu mają się skończyć zatory drogowe na obecnym przebiegu DK13.

Ma to być dwujezdniowa droga klasy GP o dwóch pasach ruchu w każdą stronę.