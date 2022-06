Otwarto ponad 12-kilometrowy odcinek S14 będący częścią zachodniej obwodnicy Łodzi

W sobotę udostępniono kierowcom odcinek nowej drogi ekspresowej S14 między węzłami Łódź Lublinek i Aleksandrów Łódzki. To pierwszy z dwóch nowych fragmentów trasy, która będzie zachodnią obwodnicą Łodzi. Cała inwestycja ma zostać ukończona wiosną przyszłego roku.

Oddany do ruchu fragment S14 ma 12,2 km. Kierowcy od sobotę mogą jechać nową drogą od węzła Łódź Lublinek do węzła Aleksandrów Łódzki. Pozwoli to nie tylko poprawić komfort codziennego funkcjonowania mieszkańcom okolicznych miejscowości i znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa, ale także skróci czas przejazdu z Pabianic do Aleksandrowa Łódzkiego co najmniej o połowę. Dzięki temu ograniczony zostanie także ruch na wysłużonej i zatłoczonej dk71.

"Zgodnie z zapowiedziami ukończyliśmy przedostatni odcinek S14. Pozostał jeszcze jeden fragment trasy od węzła Aleksandrów Łódzki do węzła Emilia, który powinien być skończony wiosną przyszłego roku. Łódź stanie się wtedy pierwszym miastem w Polsce z pełną obwodnicą" - podkreślił podczas uroczystego otwarcia wicepremier Piotr Gliński.

Zaznaczył przy tym, że droga była gotowa miesiąc temu, lecz ze względów administracyjnych trzeba było poczekać na jej otwarcie. "Nie można było jej otworzyć ponieważ nie można było uzyskać aktualnej mapy geodezyjnej. Powinniśmy to skracać i apel do urzędników za to odpowiedzialnych, żeby tego typu dokumenty były wydawane sprawniej, bo wtedy będziemy mogli szybciej korzystać z nowej infrastruktury" - dodał.

Szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda przypomniał, że było wiele wątpliwości, czy droga w ogóle powstanie. Według niego, rząd PO-PSL nie był do końca pewny, czy jest ona potrzebna.

"Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że ona jest konieczna. S14 będzie pełniła dwie funkcje. Pierwsza to ułatwienie przejazdu przez centrum Polski. Dla nas łodzian i mieszkańców okolicznych miejscowości to będzie zaś obwodnica, która będzie usprawniała ruch na co dzień. Mało jest miast na świecie, które mają ring autostradowy" - zaznaczył.

Nowy odcinek S14 ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny. W ramach budowy powstało 17 obiektów inżynierskich. Zbudowano cztery węzły: Łódź Lublinek (S14/DK14 bis), Łódź Retkinia (S14/ul. Maratońska), Konstantynów Łódzki (S14/DK71) i Aleksandrów Łódzki (S14/DK71), które skomunikują z nową trasą Łódź, Konstantynów Łódzki i Aleksandrów Łódzki.

Wartość kontraktu, który zrealizowało konsorcjum firm Budimex-Strabag wyniosła ok. 630,5 mln zł.

"To sobota marzeń. Pierwsza sobota wakacji, piękna pogoda i drogi, które mieszkańców naszego województwa mogą łatwiej prowadzić w tę wakacyjną przestrzeń, a potem w normalną codzienność. W tę trudną komunikacyjną codzienność, którą dzięki wielkim staraniom rządu i samorządu staramy się poprawiać" - powiedział marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Udostępniony kierowcom odcinek drogi ekspresowej S14 to trzeci, przedostatni, etap powstawania tej ważnej dla całej aglomeracji łódzkiej drogi. Pierwszy fragment - od Łodzi do Dobronia, o długości 15,2 km został oddany do ruchu 10 lat temu - latem 2012 roku. Kolejny, między węzłami Dobroń i Róża, o długości 3,3 km, realizowany był w ramach budowy drogi ekspresowej S8. Do ruchu przekazany został latem 2014 roku.

Do zakończenia został ostatni, 16-kilometrowy fragment trasy S14 od węzła Aleksandrów Łódzki do węzła Emilia. Aktualnie zaawansowanie prac sięga tam 70 proc. i wszystko wskazuje na to, że zgodnie z planami zostanie oddany do ruchu wiosną 2023 r. Po zakończeniu prac Łódź będzie pierwszym miastem w Polsce z pełną obwodnicą drogową szybkiego ruchu.

W sumie blisko 30-kilometrowy odcinek trasy połączy autostradę A2 z drogą ekspresową S8, co jest ostatnim brakującym elementem tzw. ringu autostrad i dróg szybkiego ruchu wokół Łodzi. Od północy tworzy go autostrada A2, od południa S8, a od wschodu autostrada A1.

Domknięcie ringu tras szybkiego ruchu wokół aglomeracji łódzkiej ma poprawić warunki życia mieszkańców: Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego. Skróci czas przejazdu przez centrum kraju, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo podróżowania, a także ułatwi poruszanie się po całej aglomeracji, bez konieczności przejazdu przez centra Łodzi i jej miast satelitarnych.

"To bardzo nowoczesna droga i istotny element układanki ringu wokół Łodzi, która będzie pierwszym miastem w Polsce z kompletną obwodnicą. To także następne 12 kilometrów, które uzupełniają układ szybkich dróg ekspresowych i autostrad w Polsce będący krwioobiegiem gospodarki i ruchu" - powiedział p.o. zastępcy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Grzegorz Dziedzina.

Budowa obu odcinków drogi ekspresowej S14 jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę ponad 903 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Drogowcy przestrzegają, że w związku trwającą nadal budową drugiego fragmentu S14, na węźle Aleksandrów Łódzki, który jest granicą między kontraktami, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. W tym miejscu cały ruch z S14 od południa będzie przekierowywany na dk71. Dlatego należy liczyć się z tym, że w godzinach największego natężenia ruchu, w obrębie węzła mogą pojawiać się zatory. Problem ma ustąpić po oddaniu do użytkowaniu całej trasy.

