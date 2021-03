Otwierają most nad Kanałem Raduni w Gdańsku

W czwartkowy (1 kwietnia) poranek udostępniony dla ruchu zostanie przejazd przez most nad Kanałem Raduni, łączący Trakt św. Wojciecha z ul. Zaroślak. Z tego powodu wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Most nad Kanałem Raduni został zamknięty w nocy z 12 na 13 sierpnia 2019 roku. Miało to związek z budową wiaduktu Biskupia Górka.

Nowy wiadukt oparty jest na trzech stalowych dźwigarach łukowych, do których podwieszone zostały pomosty - osobne dla każdej z jezdni - składające się ze stalowych rusztowań zespolonych z żelbetową płytą.

W ramach budowy nowego wiaduktu powstały nowe buspasy. Mają one po ok. 400 metrów w każdym kierunku.

O otwarciu mostu poinformował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku Zygmunt Gołąb.

"Wyjazd z ul. Zaroślak możliwy będzie w każdym kierunku, natomiast dojazd do niej będzie możliwy jedynie od strony centrum. Udostępnione zostaną także chodniki, przejścia dla pieszych i rowerzystów przez Trakt św. Wojciecha oraz przez mostek na ul. Zaroślak. Na tym etapie nie będzie jeszcze możliwości wjazdu w ul. Zaroślak od strony Pruszcza Gdańskiego" - przekazał rzecznik ZTM.

Wyjaśnił, że w związku z otwarciem dla ruchu skrzyżowania Trakt Św. Wojciecha - Zaroślak, na stałe trasy powrócą linie autobusowe 108, 118, N4.

Dla linii: 132, 154, 189, 256 oraz N1 uruchomiony zostanie przystanek "Zaroślak" 01 w kierunku Dworca Głównego. "Przystanek będzie miał charakter warunkowy - na żądanie" - dodał Gołąb.

Wiadukt Biskupia Górka to jeden z newralgicznych obiektów inżynieryjnych w centrum Gdańska, w ciągu drogi krajowej 91, dochodzącej do portu morskiego (Nowego Portu). Każdego dnia przejeżdża przez niego ok. 50 tys. aut. Biegnie on m.in. nad torami kolejowymi prowadzącymi z południa kraju do Trójmiasta i łączy południowe dzielnice Gdańska z centrum miasta. Służy też podróżnym udającym się z południowej części Pomorza i kraju do Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Funkcjonujący przez wiele lat dotychczasowy wiadukt miał zbyt małą przepustowość, co - w połączeniu z niedostosowanymi do potrzeb rozwiązaniami drogowymi - sprawiało, że w jego okolicach często tworzyły się korki. W marcu 2018 r. ruszyła budowa nowego obiektu, mającego poprawić przepustowość i płynność ruchu samochodów.

Na wiadukt składają się dwie nitki. Prawa jezdnia została oddana do użytku w sierpniu 2019 r. Natomiast w styczniu br. odbyło się uroczyste otwarcie ruchu na jezdni w kierunku Pruszcza Gdańskiego.

Inwestycja objęła też przebudowę układu drogowego w ciągu głównej arterii Trójmiasta, jaką jest Trakt Św. Wojciecha, budowę estakady dojazdowej wraz z murami oporowymi, przyległego wiaduktu nad ulicą Nowe Podwale Grodzkie, nowego mostu nad Kanałem Raduni, przebudowę dróg dojazdowych, elementów infrastruktury kolejowej oraz budowę wielopoziomowego parkingu typu Park&Ride.

Inwestycja objęła też przebudowę układu drogowego w ciągu głównej arterii Trójmiasta, jaką jest Trakt Św. Wojciecha, budowę estakady dojazdowej wraz z murami oporowymi, przyległego wiaduktu nad ulicą Nowe Podwale Grodzkie, nowego mostu nad Kanałem Raduni, przebudowę dróg dojazdowych, elementów infrastruktury kolejowej oraz budowę wielopoziomowego parkingu typu Park&Ride.

Obecnie trwają jeszcze roboty wykończeniowe. Według zapowiedzi, całkowite zakończenie prac powinno nastąpić w połowie roku.

Koszt inwestycji to ok. 165 mln złotych, z czego prawie 117 zł pozyskano w funduszy unijnych.

